"Sept à Huit" dimanche 10 mars 2024 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 10 mars 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 10 mars 2024 :

Un internat pour aider les ados en situation d'obésité.



À 13 ans, certains pèsent plus de 100 kilos. En internat pendant 1 an, ces ados tentent de maigrir et soignent leur blessures.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 10 mars 2024 :

Les 'dupes', des imitations low-cost.

Copies low-cost de vêtements ou de parfums de marque, que se cache t-il derrière ces produits parfois illégaux ?

Mexique : des commandos de choc anti-drogue.

Ils enlèvent et séquestrent des toxicomanes, pour les sevrer « à la dure ».

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Guillaume Canet.

Angoisse de la cinquantaine, vie de couple surexposée, ses confidences à Audrey Crespo-Mara.