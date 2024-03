"C dans l'air" mercredi 13 mars 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 13 mars 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 13 mars 2024, Caroline Roux reçoit : Thomas Misrachi, grand reporter pour TF1, auteur du livre “Le dernier soir”.

Dans son livre, Thomas Misrachi raconte les dernières heures de son amie de 77 ans qu’il appelle Sylvie, qui a mis fin à ses jours chez elle à Paris, et qu’il a accompagné. Cette Sylvie, c’est Jacqueline Jencquel, une femme libre, militante, qui s’est toujours battue pour que les gens puissent pouvoir choisir de mourir dans la dignité.

Jacqueline Jencquel lui a demandé d'être là le dernier soir, chez elle, à Paris. Pour Thomas Misrachi, cette "présence était à la fois un privilège immense et un terrible fardeau". Avant de partir, Jacqueline Jencquel avait écrit plusieurs lettres : une pour la police, une pour Mathilde sa voisine et une autre pour ses fils. Tout était très réfléchi et préparé à son arrivée. "Il fallait juste que je sois là, sans rien faire, en ami, en compagnon de route, en témoin, en ombre, en prêtre et en dernier fidèle" explique Thomas Misrachi.

Dans un entretien accordé à La Croix et Libération dimanche dernier, Emmanuel Macron a annoncé qu’un projet de loi ouvrant une "aide à mourir", sous “conditions strictes”, serait présenté en avril en Conseil des ministres, en vue d’une première lecture en mai à l’Assemblée nationale. Cette loi, selon lui, est "nécessaire parce qu’il y a des cas qu’on ne peut pas accepter humainement". Elle prévoit que les patients majeurs, "capables d’un discernement plein et entier", atteints d’une "maladie incurable" avec "pronostic vital engagé à court ou moyen terme" et subissant des souffrances ne pouvant être soulagées, pourront “demander à pouvoir être aidés afin de mourir”. Dans ce qui est prévu, Jacqueline Jencquel n’aurait pas pu y avoir recours. Elle n’était pas condamnée à court ou moyen terme comme le dit la loi.

Thomas Misrachi raconte comment et pourquoi il a accompagné son amie Jacqueline Jencquel à mourir. Il reviendra également sur le projet de loi d’Emmanuel Macron sur la fin de vie, qui instaure notamment une "aide à mourir".

Les experts invités :

Général Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire, ex-commandant des opérations spéciales.

Isabelle Lasserre, ancienne correspondante en Russie, correspondante diplomatique pour Le Figaro.

Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale, Université Queen Mary de Londres.

Alain Pirot, journaliste spécialiste des questions de défense.

Le thème de l'émission : Poutine : sa réponse à Macron



Que se passe-t-il en Russie ? Moscou a affirmé avoir repoussé dans la nuit et la matinée de multiples attaques d’unités russes depuis l’Ukraine contre des régions frontalières. Dans le même temps, des drones ont frappé le territoire russe en profondeur. Une raffinerie de pétrole est en feu à 200 kilomètres de Moscou. Vladimir Poutine a accusé ce mercredi Kiev d'attaquer les régions russes pour tenter de saper l'élection présidentielle prévue du 15 au 17 mars en Russie, "sur fond d'échecs (ukrainiens, ndlr) sur la ligne de front". Le maître du Kremlin a également rappelé que la Russie serait prête à recourir aux armes nucléaires si sa souveraineté était menacée et qu’elle n'avait pas non plus de "ligne rouge", en réponse aux propos d’Emmanuel Macron sur un éventuel envoi de troupes en Ukraine. Vladimir Poutine a par ailleurs évoqué le "ressentiment" de son homologue français en raison de l'influence grandissante de la Russie en Afrique, notamment du fait du groupe paramilitaire Wagner.

En France, le chef de l’Etat continue, lui, de défendre sa stratégie vis-à-vis de l’Ukraine. Il s’invitera jeudi soir dans les 20h de France 2 et TF1. Hier soir, les députés ont apporté un large soutien à l’accord de sécurité conclu entre Paris et Kiev malgré l'abstention du RN et l'opposition des élus LFI qui dénoncent les discours va-t-en-guerre du chef de l’Etat. Des députés qui ont évoqué à nouveau la Russie ce mercredi en examinant une proposition de loi de lutte contre les ingérences étrangères au moment où plusieurs ministères français ont été visés par des attaques informatiques d’une "intensité inédite", selon les mots de Matignon. Et que l’une des figures de l’opposition russe, l’ancien bras droit d’Alexeï Navalny, a été victime d’une agression la nuit dernière devant son domicile en Lituanie où il est réfugié.

Se félicitant d’être encore "en vie", Leonid Volkov a estimé que cette attaque au marteau est une "salutation de Poutine typique d’un gangster de Saint-Pétersbourg". Mais pas de quoi décourager le militant. "Nous allons travailler et nous n'abandonnerons pas", a-t-il insisté sur Telegram alors que l'élection présidentielle russe se tient ce week-end. À la mi-journée, les services de renseignements lituaniens ont indiqué dans un communiqué officiel que cette agression avait été probablement "organisée et mise en œuvre par la Russie". Quant à Poutine "personne n'a peur de vous ici", a lancé le président lituanien à Poutine.

Alors quelle est la situation en Russie à la veille de l'élection présidentielle ? Comment l'opposition au régime de Poutine s'organise-t-elle ? Enfin pourquoi l'Otan a-t-elle lancé le plus important exercice militaire jamais réalisé en Europe ? Comment cela se passe-t-il ? Nos équipes ont pu suivre ces grandes manoeuvres dans les fjords norvégiens.

