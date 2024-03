Russie : programmation spéciale sur France 5 dimanche 17 mars 2024 à partir de 18:35

© Pavel Kazachkov, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Dimanche 17 mars 2024 à partir de 18:35, France 5 proposera une soirée spéciale tournée vers les enjeux et le contexte de l'élection présidentielle en Russie, qui se déroule du 15 au 17 mars 2024.

Après plus de deux ans de guerre en Ukraine, les yeux du monde seront tournés vers la Russie et un scrutin qui, en l'absence d'une opposition crédible, vise à donner à Vladimir Poutine, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, un nouveau mandat présidentiel de six ans.

Les équipes de l'information de France Télévisions sont fortement mobilisées pour comprendre l'enjeu de cette élection, multiplier, dans les éditions et les reportages, les éclairages sur la Russie de Poutine, décrypter la stratégie du Kremlin, ses conséquences géopolitiques, ses leviers de déstabilisation en Europe et en France.

L'ensemble des magazines de France Télévisions analyseront et décrypteront, également, les élections en Russie.

Dimanche 17 mars, France 5 met en place un dispositif éditorial enrichissant les regards et les analyses sur cette actualité, avec des experts en plateaux et deux documentaires de référence :

18:35 En société

Magazine présenté en direct par Karim Rissouli.

Le sommaire et les invités seront communiqués ce vendredi dans le courant de la soirée.

20.00 C politique

Magazine présenté en direct par Thomas Snégaroff.

Le sommaire et les invités seront communiqués ce vendredi dans le courant de la soirée.

21:05 Navalny

Un documentaire réalisé par Daniel Roher.

Le 20 août 2020, Alexeï Navalny doit être évacué d’urgence d’un vol reliant Tomsk en Sibérie à Moscou.

Le chef de l’opposition russe est hospitalisé en urgence dans un état grave. Sa famille et son entourage suspectent immédiatement un empoisonnement. Selon les médecins de l’hôpital russe, aucune substance toxique ne serait présente dans l’organisme du patient, excluant ainsi un hypothétique empoisonnement.

Après plusieurs interventions de Yulia Navalny, les médecins acceptent de transférer Alexeï Navalny à Berlin, la chancelière allemande ayant publiquement annoncé que le pays était prêt à le prendre en charge. Sur place, les médecins confirment qu'il a été empoisonné au Novichok, un agent toxique impliqué dans des attaques contre d'autres opposants du gouvernement russe.

Vladimir Poutine nie immédiatement toute implication et met en doute les conclusions des analyses médicales.

Pendant son rétablissement en Allemagne, Alexeï Navalny, sa famille et son équipe, collaborent avec Chrristo Grozev, du journal d'investigation Bellingcat, pour enquêter sur sa tentative d'assassinat. Ils trouvent rapidement des preuves de l'implication du Kremlin et d’un groupe de chimistes engagé pour mener à terme ce type d’opération.

Déjà très suivi sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny tente de rétablir la vérité autour de ce qui lui est arrivé, auprès de ses concitoyens.

En février 2021, Alexeï Navalny retourne en Russie et est immédiatement interpellé à l’aéroport.

Ce film a obtenu l’Oscar du meilleur documentaire en 2023.

22:45 Russie : un peuple qui marche au pas

Un film de Ksenia Bolchalova et Veronika Dorman.

Le 24 février 2022, notre monde a basculé. Des chars ont déferlé sur l’Ukraine. Des bombes sont tombées du ciel. L’agresseur était la Russie. Notre pays d’origine.

Nous, Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman, Françaises d’origine russe, meilleures amies et journalistes, nous nous sommes retrouvées plongées dans un abîme d’un genre nouveau, une douleur qui ne ressemble à aucune autre, une culpabilité insoutenable. Nous, qui parlons russe à nos enfants à Paris, étions sans voix, impuissantes, voyant notre Russie devenir un empire du mal.

La débâcle de notre pays vaut bien des images et des mots. Ce film est une quête de sens. Pour nous, mais aussi pour les observateurs de la Russie qui avaient minimisé sa capacité de nuisance. Vis-à-vis de ses voisins, à commencer par l’Ukraine. Et envers sa propre population, intimidée, servile, complice.

Pour comprendre comment les Russes ont pu sombrer dans cette folie et comment notre Russie a pu s’abîmer dans une guerre à la fois fratricide et suicidaire, nous sommes retournées dans le pays qui a vu naître nos parents et que nous ne reconnaissons plus.

Alors que les troupes du Kremlin s'enlisaient en Ukraine, nous avons sillonné la Russie pendant trois semaines, voyageant de Moscou à Sotchi, Magnitogorsk et Perm dans l’Oural, pour dresser le portrait d’une société où la culture de la violence est ingérée dès la petite enfance. Où la propagande d’État a retourné sens dessus dessous les notions de bien et de mal, d’acceptable et d’intolérable. Nous sommes entrées dans une école, nous nous sommes invitées chez les gens pour les interroger à mi-voix. Nous avons rencontré des visages ravagés de chagrin et d’autres illuminés par la foi en Poutine. Nous avons correspondu avec un opposant en prison. Pour montrer que l’endoctrinement patriotique sévit dès les bancs de l’école, et que la violence est intrinsèque à la société russe. Pour illustrer comment la propagande déforme la réalité et les esprits. Comment la Russie de Poutine est devenue celle d’un peuple qui ne bronche presque pas, et marche au pas.

En regardant notre pays d’origine droit dans les yeux, nous racontons aussi une part de nous-mêmes dont nous sommes désormais amputées.