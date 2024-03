"Capital" dimanche 17 mars 2024 sur M6 : Plus d’argent, moins de stress : le job de vos rêves n’attend plus que vous !

Dimanche 17 mars 2024 à 21:10, Julien Courbet vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Capital". Le thème de ce numéro : « Plus d’argent, moins de stress : le job de vos rêves n’attend plus que vous ! ».

Le magazine "Capital", présenté par Julien Courbet, aborde des thèmes économiques, financiers et sociaux au plan national ou international.

Voici les reportages qui seront diffusés ce dimanche 17 mars 2024 :

Jobs, pouvoir d’achat, qualité de vie : quelle région vous en offre le plus ?

Imaginez un nouveau job qui n’attend que vous, et en prime, un logement plus grand, des courses moins chères et une meilleure qualité de vie… ça vous paraît trop beau pour être vrai ? Cette promesse est pourtant bien réelle, à une condition : être prêt à faire ses valises !

Pour déménager dans une autre région que la vôtre, où la vie est moins chère et les offres d’emploi foisonnent. Un Français sur dix se dit prêt à sauter le pas, et ça tombe bien car de nombreux départements manquent de bras et vous déroulent le tapis rouge pour faciliter votre installation. Mais quand on cherche le lieu de vie idéal, selon l'âge, les attentes de chacun ne sont pas les mêmes : un jeune couple sans enfant va regarder en priorité le marché du travail et l'offre de loisirs, une famille avec enfants va chercher plus d’espace pour se loger, des retraités sont en quête d’une villégiature avec bon climat et services de proximité. Alors, jeunes actifs, familles, seniors : quelles sont les régions qui offrent la meilleure qualité de vie en fonction de votre situation ?

Capital a enquêté pour dénicher les villes championnes dans chaque catégorie pour travailler et se loger.

Congés, salaires, avantages : ces entreprises prêtes à tout pour vous attirer.

Quel est le point commun entre une casse automobile, une entreprise de nettoyage, une société informatique cotée en bourse et une sellerie du Pays basque ? Leurs patrons sont très généreux avec leurs salariés ! Dans ces entreprises d'un nouveau genre, il est possible d'avoir des congés illimités, de choisir son salaire, ses horaires, souvent en travaillant un jour de moins par semaine et en étant intéressé aux bénéfices. Travailler moins et gagner plus, une formule qui s’avère gagnante pour les salariés comme pour les dirigeants ! À la clef de ces innovations : un turn-over en baisse, un chiffre d'affaires en hausse grâce à l'amélioration de la productivité et surtout des recrutements facilités ! Car aujourd'hui, en France, l'embauche est le nerf de la guerre : une entreprise sur deux peine à recruter et, en 2023, trois millions d'emplois restaient à pourvoir.

Capital a enquêté sur ces entreprises qui pour vous attirer et vous garder, vous promettent le bonheur au travail !

Reconversion : et si j'exerçais enfin le métier qui me plait ?

Qui n’y a jamais songé ? Présenter sa démission pour démarrer une nouvelle carrière, vivre de sa passion, donner un sens à son travail ou tout simplement pour gagner plus ? Cette question, un Français sur deux se la pose très sérieusement et un sur quatre s’est déjà lancé sur le chemin de la reconversion professionnelle.

Capital vous fera découvrir les étonnants destins d’anciens commerciaux, cadres ou salariés du public, devenus électriciens, couturiers ou artisans. Tous ont choisi une nouvelle vie, mais des bouleversements familiaux au retour sur les bancs d’école, en passant par le financement des formations, comment ont-ils fait pour passer du rêve à la réussite ? Bilan de compétence pour trouver sa voie ou formation à distance, de nombreuses solutions existent mais comment s’y retrouver ? Capital vous aide à faire le tri ! Car mieux vaut être sûr de soi avant de se lancer. Changer de métier, ce n’est pas gratuit et peut coûter plusieurs milliers d'euros. Heureusement le CPF est là pour donner un coup de pouce financier. Mais prudence, formations bidons ou carrément inexistantes, les escrocs sont nombreux à lorgner sur votre cagnotte. Bonne nouvelle, vous apprendrez à tous les démasquer !