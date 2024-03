"Dimanche en politique" : les invités de Francis Letellier le 17 mars 2024 sur France 3

Dimanche 17 mars 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit désormais deux invités.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader, propose dès 11:40 une nouvelle séquence autour d’un entretien avec un invité politique, qui permet de développer des thématiques de société ou liées aux enjeux des élections européennes de juin 2024.

Au sommaire cette semaine :

Après le débat au Parlement qui s’est conclu par un vote des députés et sénateurs largement en faveur de l’accord de sécurité France-Ukraine, c’est Emmanuel Macron qui s’est adressé aux Français. Deux ans après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la position de la France a nettement évolué. Le président de la République veut-il préparer l’opinion à une plus grande implication dans le conflit, et où cela peut-il mener ?

Y aura-t-il également un "effet drapeau" et une peur de la guerre au moment des européennes en juin prochain, et à qui profitera ce climat dans les urnes ? Les élections européennes à un tour s’entendent comme un scrutin national, et la tentation est grande de lier toutes les problématiques aux thèmes de la guerre ou de l’immigration, délaissant trop souvent les combats économiques ou sociaux communs. De la dette à l’IA, des problèmes environnementaux ou agricoles, beaucoup de sujets vont s’inviter dans la campagne qui commence.

11:40 L'entretien

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Clément Beaune, député Renaissance de Paris.

Revenu sur les bancs de l’Assemblée nationale après avoir été ministre des Transports, Clément Beaune est désormais un membre de la majorité macroniste, de tendance aile gauche. Fera t-il entendre une voix différente sur les sujets qui arrivent à présent à l’Assemblée ?

11:55 L'invité de Dimanche en Politique

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, cofondateur de l’Institut La Boétie.

Si sa parole se fait plus rare dans les médias, ses réactions sur les réseaux sociaux et ses conférences maintiennent la voix du tribun entre deux campagnes électorales. Jean-Luc Mélenchon n’a plus de mandat mais possède un relais avec un groupe important de députés insoumis qui utilisent souvent l’offensive sur les bancs de l’Hémicycle. Mais le temps de l’union de la gauche aux législatives sous la forme de la Nupes est déjà loin. Aux européennes, La France insoumise part donc seule, tout comme les autres partis de gauche.

La Carte Blanche

Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.