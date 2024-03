"Enquête Exclusive" dimanche 17 mars sur M6 : Commandos Marine, embarquement avec les Bérets verts français

Dimanche 17 mars 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Commandos Marine : embarquement avec les Bérets verts français ».

Les Commandos Marine sont à peine quelques centaines, triés sur le volet, et forment une troupe d’élite que le monde entier nous envie. Au sein des Forces spéciales françaises, ce sont les seuls capables d’opérer sur terre, sur mer et par les airs. Ils sont engagés sur les terrains les plus dangereux de la planète pour combattre des terroristes, capturer des criminels de guerre, libérer des otages ou intercepter des trafiquants. Exceptionnellement, les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont pu les suivre pendant plusieurs mois et accompagner le Commando de combat Jaubert dans ses déploiements.

À Djibouti, un petit groupe de ces soldats d’élite est en alerte 24 heures sur 24, prêts à intervenir face à la menace terroriste, en particulier contre les Houthis qui attaquent les navires en mer Rouge. Avec leurs armes amphibies, leurs mitrailleuses lourdes capables de tirer 6 000 coups à la minute et leurs zodiacs furtifs, les Commandos sont parés à toutes les éventualités.

Mais les Commandos Marine s’entrainent aussi sans relâche pour se préparer à des affrontements d’un nouveau genre. Dans un environnement dégradé, sans assistance GPS et sans aide technologique, ils doivent mener des raids sur mer et sur terre, en se dirigeant grâce aux étoiles.

Les hommes du Commando Jaubert sont également déployés pour protéger notre domaine maritime. C’est le deuxième plus vaste de la planète derrière celui des États-Unis. Et il attire toutes les convoitises. Les Commandos Marine sont donc chargés de lutter contre les trafics qui y prospèrent.

En Guyane, les militaires doivent arraisonner des hordes de pêcheurs illégaux en provenance du Suriname ou du Brésil qui viennent piller nos fonds marins. De véritables escouades très bien organisées qui sont prêtes à tout pour s’échapper.

Pour les stopper, les commandos doivent mener des assauts en pleine mer sous le feu des pêcheurs, au risque de se faire écraser par les bateaux qui tentent de faire chavirer leurs zodiacs.

Pour conserver ce très haut niveau d’expertise, les Commandos Marine ont une spécificité particulièrement exigeante : ils sont obligés de remettre périodiquement en jeu leur béret vert. les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont suivi l’éprouvant stage pour devenir chef d’équipe. Entre absence de sommeil, sauts dans l’eau glacée depuis un hélicoptère et missions d’exfiltrations de nuit, les stagiaires vont devoir résister s’ils veulent continuer leur aventure au sein de la très exigeante famille des Commandos Marine.

Alors que les conflits se multiplient sur la planète et que la situation internationale est plus instable que jamais, immersion exceptionnelle avec les Bérets verts français.