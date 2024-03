"C l’hebdo" samedi 16 mars 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 16 mars 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 16 mars 2024 :

18:55 C L'hebdo

Mediapart : les grandes affaires

Invités : Edwy Plenel, journalite et cofondateur de Mediapart et Carine Fouteau, présidente et directrice de la rédaction de Mediapart.



La polémique Aya Nakamura

Invité : Hugues Aufray qui viendra pousser un coup de gueule.

20:55 C L'hebdo, la suite

Pierre Arditi, comédien.

Alice Pol, actrice, pour « Sirènes », une comédie disponible sur Prime Video.

Aurélie Casse recevra également toute l'équipe du film « Anatomie d’une chute ».