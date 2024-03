"Sept à Huit" dimanche 17 mars 2024 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 17 mars 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 17 mars 2024 :

Grandes marées au Mont Saint-Michel



Au Mont Saint-Michel, le spectacle des grandes marées : un phénomène fascinant mais pas sans risques.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 17 mars 2024 :

Le marché de la misère



Objets de récupération et aliments périmés, le vie et le business des vendeurs à la sauvette de ce marché de la misère aux portes de paris.

Miss Monde : dans les pas de Clémence Botino.



112 reines de beauté pour une couronne : le concours de Miss Monde dans les pas de Clémence Botino, la candidate française.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Héméré.



Héméré, 9 ans, atteinte de la maladie des os de verre : son énergie et son appétit de vivre dans le portrait d'Audrey Crespo-Mara.