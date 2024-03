"La grande librairie" mercredi 20 mars 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 20 mars 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Au sommaire de "La grande librairie" mercredi 20 mars 2024 :

Jean-Paul Dubois pour son libre « L’origine des larmes » (L’Olivier).

L’origine des larmes est le récit que Paul confie à son psychiatre : l’histoire d’un homme blessé, qui voue une haine obsessionnelle à son géniteur coupable à ses yeux d’avoir fait souffrir sa femme et son fils tout au long de leur vie. L’apprentissage de la vengeance, en quelque sorte. Mélange d’humour et de mélancolie, ce roman peut se lire comme une comédie noire ou un drame burlesque. Ou les deux à la fois.

Lydie Salvayre pour son livre « Depuis toujours nous aimons les dimanches » (Seuil)

En réponse aux bien-pensants et aux apologistes exaltés de la valeur travail, Lydie Salvayre invite avec verve et tendresse à s’affranchir de la méchanceté des corvées et des peines. Une défense joyeuse de l’art de paresser qui possède entre autres vertus celle de nous ouvrir à cette chose merveilleuse autant que redoutable qu’est la pensée.

Maxime Rovere pour son livre « Le livre de l’amour infini » (Flammarion)

Cet essai raconte la vie d’Apollonios de Tyane, philosophe grec du Ier siècle apr. J.-C. qui, guidé par une intense soif de sagesse, a voyagé jusqu’en Inde et en Afrique noire. De cette existence riche en aventures et en rebondissements, il tira les sources d’une sagesse en perpétuel mouvement. Ce Livre de l’amour infini donne à voir l’extraordinaire portée des spiritualités anciennes et réhabilite l’un de ses maîtres injustement oublié.

Gaëlle Josse pour son livre « À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ? » (Noir sur Blanc)

L’écrivaine raconte nos heures d’insomnie, celles où nous sommes face à nous-même, celles des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l’attente. On ne triche plus. Ce sont les heures sentinelles de nos histoires, de nos petites victoires, de nos défaites. Avec des portraits intenses de vies ordinaires, reflets de notre humanité et de nos vacillements, Gaëlle Josse poursuit son écoute sensible de nos vies, au plus juste des émotions qui les traversent.

Augustin Trapenard s’est rendu au Louvre avec le poète Adonis à l’occasion de la parution de son recueil de poèmes « Le Louvre, espace de l’alphabet à venir » aux éditions Seghers.