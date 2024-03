"Beau Geste" dimanche 24 mars 2024 sur France 2 : les rencontres de Pierre Lescure cette semaine

Pierre Lescure vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 24 mars 2024 à 23:10 pour un nouveau numéro de "Beau Geste", une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

En tournage, en avant-première, dans les festivals, en France comme à l'étranger, sur les films intimistes comme les comédies populaires, Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, discute avec les artistes qui font l'actualité dans des lieux qui font sens : salles de cinéma, musées, ou encore librairies.

En parallèle de ses rencontres, la rédaction de "Beau Geste" couvre les événements cinématographiques pour alimenter un feuilleton hebdomadaire en immersion dans le vaste milieu du cinéma.

Dans cette seconde saison, "Beau Geste" continuer de vous emmener sur les tournages les plus attendus, en France et dans le monde, afin d'y découvrir les métiers qui font le cinéma, de vous faire vivre les festivals les plus prestigieux et de vous raconter le 7ème art avec ses rubriques : "Un café et l'addition", "En salle", "Mondovision", "La capsule temps" en partenariat avec l'INA,...

Les rencontres

Cette semaine, Pierre Lescure part à la rencontre de : Charlotte Gainsbourg et Nora Hamzawi.



Au sommaire également :

Beau Geste vous dévoilera tout sur les effets spéciaux de vos films préférés.

Beau Geste vous emmènera à l'avant-première du nouveau film de Louse Bourgoin « Bis Repetita », l'occasion de réviser votre Latin...

Beau Geste fêtera les 70 ans de Godzilla, notre monstre nippon favori.

Beau Geste vous emmènera au Festival de films de femmes de Créteil pour y retrouver Léa Drucker.

Beau Geste vous emmènera en salle découvrir le premier film bouleversant de Christine Angot « Une famille ».

Beau Geste remontera le temps avec la petite Zazie qui n'a jamais pris le métro...