"C à vous" mardi 2 avril 2024 : sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 2 avril 2024 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 2 avril 2024 dans l'émission :

18:55 C à vous

Un rapport parlementaire étrille le financement de l’école privée

Invités : Philippe Delorme, secrétaire général de l’enseignement catholique.

Violences sexuelles : vers un #MeToo des armées ?

Invitées : Manon Dubois et Ninon Mathey, anciennes militaires, dénoncent les agressions sexuelles qu’elles ont subies dans C à vous, accompagnées de Me Julien Richou et de Manon Quérouil, auteure d’une enquête à paraître dans Paris Match.

Au dîner de C à vous :

Invité : Bixente Lizarazu pour le livre “Vivre de sports - Pour rester en forme” qui sort demain aux éditions Flammarion.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Arnaud Viel, chef du restaurant “La renaissance” à Argentan (Orne)

20:00 C à vous, la suite

Isabelle Huppert pour le film “Sidonie au Japon”, en salle demain.

Augustin Trapenard, pour “La Grande Librairie - Spéciale Rwanda” en direct demain à 21:05 sur France 5.