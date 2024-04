"Capital" dimanche 7 avril 2024 sur M6 : Crise de l'immobilier, les meilleurs plans pour acheter

Dimanche 7 avril 2024 à 21:10, Julien Courbet vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Capital". Le thème de ce numéro : « Crise de l'immobilier : les meilleurs plans pour acheter ».

Le magazine "Capital", présenté par Julien Courbet, aborde des thèmes économiques, financiers et sociaux au plan national ou international.

Voici les reportages qui seront diffusés ce dimanche 7 avril 2024 :

Acheter ou louer : comment faire le bon choix ?

C’est la grande question qui se pose à chaque projet immobilier : acheter ou louer ? Dans le contexte actuel, elle devient encore plus brûlante. Acheter est-ce encore possible lorsque les taux de crédit ont quadruplé en deux ans ? Et quand les prix baissent à peine ? Mais louer est-ce plus facile quand l’offre de logements se fait si rare, surtout dans les grandes villes ? Pour faire le bon choix, cela dépend en fait d’une série de facteurs : vos capacités financières et vos projets de vie bien sûr mais, plus étonnant, du lieu où vous voulez vous installer. Car d’une ville à l’autre, la bonne stratégie à adopter diffère totalement, en fonction des prix du m² et des niveaux de loyer. Aux quatre coins de la France, des villes moyennes jusqu’aux grandes métropoles, nous avons suivi des Français dans leur quête de logement, consulté des professionnels de l’immobilier sur le terrain, analysé le marché immobilier avec des experts nationaux. Objectif : vous livrer les clés utiles pour bien décider entre achat et location. Avant que vous récupériez les vraies clefs de votre futur logement !

Immobilier dans le neuf, comment profiter de la crise pour négocier

L’immobilier neuf connait une crise sans précédent. Depuis un an, les ventes s'effondrent : presque -50 % pour les appartements, et jusqu’à -70 % pour les constructeurs de maisons individuelles. Frappés de plein fouet par le manque d'acheteurs qui n'obtiennent plus leur crédit, les promoteurs sont en opération "soldes qui peut" avec des remises commerciales à tous les étages ! Frais de notaire offerts, cuisine équipée gratuite et même jusqu'à 5 000 euros de réduction par pièce, ces rabais inimaginables vont de 8 % à 15 % pour un appartement. Alors, est-ce le bon moment pour acheter en profitant de toutes ces offres commerciales avec la perspective de renégocier le montant de son crédit quand les taux baisseront ? De Lyon à la Côte d'Azur en passant par la région parisienne, enquête sur ce marché du neuf où la bonne affaire vous attend peut-être au coin de la rue.

Emprunter plus pour moins cher : comment décrocher enfin son crédit ?

En moins de deux ans, les taux d’intérêt ont été multipliés par quatre. Et forcément, ça plombe le budget immobilier. Depuis janvier 2022, les Français ont en effet perdu 20m² de pouvoir d’achat immobilier. Soit l’équivalent de deux chambres. Alors comment faire pour réaliser ses rêves d’achat quand les taux grimpent ? Les journalistes de Capital ont découvert des solutions et certaines permettent en plus de payer moins cher ! Des acheteurs parviennent ainsi à obtenir jusqu’à 40 % de remise sur le prix de leur bien. Quel est leur secret ? D’autres ont réussi à booster leur apport de plusieurs dizaines de milliers d’euros et ainsi décrocher leur prêt plus facilement. Emprunter davantage ou rembourser moins, quelles sont les nouvelles possibilités pour devenir propriétaire lorsque l’obtention d’un crédit se transforme en mission quasi impossible ?