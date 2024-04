"Beau Geste" dimanche 7 avril 2024 sur France 2 : les rencontres de Pierre Lescure cette semaine

Pierre Lescure vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 7 avril 2024 à 23:10 pour un nouveau numéro de "Beau Geste", une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

En tournage, en avant-première, dans les festivals, en France comme à l'étranger, sur les films intimistes comme les comédies populaires, Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, discute avec les artistes qui font l'actualité dans des lieux qui font sens : salles de cinéma, musées, ou encore librairies.

En parallèle de ses rencontres, la rédaction de "Beau Geste" couvre les événements cinématographiques pour alimenter un feuilleton hebdomadaire en immersion dans le vaste milieu du cinéma.

Dans cette seconde saison, "Beau Geste" continuer de vous emmener sur les tournages les plus attendus, en France et dans le monde, afin d'y découvrir les métiers qui font le cinéma, de vous faire vivre les festivals les plus prestigieux et de vous raconter le 7ème art avec ses rubriques : "Un café et l'addition", "En salle", "Mondovision", "La capsule temps" en partenariat avec l'INA,...

Les rencontres :

Cette semaine, Pierre Lescure part à la rencontre de : André Dussollier, Cédric Klapisch, Hafsia Herzi.



Au sommaire également :

Beau Geste vous emmènera à la rencontre des comédiennes Pauline Clément et Vanessa Guide qui passent pour la première fois derrière la caméra.

Beau Geste vous fera plonger dans les décors magiques imaginés par Anne Seibel, l'une décoratrice les plus demandées de Spielberg à la série Emily in Paris.

Beau Geste vous emmènera à la rencontre de l'équipe du film « Amal - Un esprit libre » qui dresse le portrait d'une professeure de Lettres éclairée confrontée à l'incursion du salafisme dans son lycée en Belgique.

Beau Geste remontera le temps avec Isabelle Adjani.