Beau Geste dimanche 14 avril 2024 sur France 2 : les rencontres de Pierre Lescure cette semaine

Pierre Lescure vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 14 avril 2024 à 23:00 pour un nouveau numéro de "Beau Geste", une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

En tournage, en avant-première, dans les festivals, en France comme à l'étranger, sur les films intimistes comme les comédies populaires, Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, discute avec les artistes qui font l'actualité dans des lieux qui font sens : salles de cinéma, musées, ou encore librairies.

En parallèle de ses rencontres, la rédaction de "Beau Geste" couvre les événements cinématographiques pour alimenter un feuilleton hebdomadaire en immersion dans le vaste milieu du cinéma.

Dans cette seconde saison, "Beau Geste" continuer de vous emmener sur les tournages les plus attendus, en France et dans le monde, afin d'y découvrir les métiers qui font le cinéma, de vous faire vivre les festivals les plus prestigieux et de vous raconter le 7ème art avec ses rubriques : "Un café et l'addition", "En salle", "Mondovision", "La capsule temps" en partenariat avec l'INA,...

Les rencontres :

Cette semaine, Pierre Lescure part à la rencontre de : Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Virginie Ledoyen.



Au sommaire également :

Beau Geste vous emmènera à la cinémathèque française à Paris pour un voyage prodigieux dans la psyché d'un des plus grands cinéastes au monde : James Cameron.

Beau Geste reviendra sur une amitié de 40 ans entre Yvan Attal et Mathieu Kassovitz.



Beau Geste retournera sur les bancs de la fac avec une jeune comédienne surdouée que tout le cinéma d'auteur français s'arrache : Luàna Bajrami.

Beau Geste remontera le temps avec Fernandel.