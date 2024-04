Enquête de santé - Peut-on faire confiance à la naturopathie ? mardi 16 avril 2024 sur France 5 (vidéo)

Mardi 16 avril 2024 à 21:05 sur France 5, Marina Carrère d’Encausse présentera un nouveau numéro du magazine "Enquête de santé" qui sera consacré à la naturopathie.

Se soigner de manière naturelle et sans médicaments, c’est la promesse de la naturopathie. Jeûne, huiles essentielles, plantes, massages... De plus en plus de Français sont séduits par ces techniques pour rester en bonne santé.

Un peu partout en France, les cabinets de naturopathie poussent comme des champignons. La crise sanitaire, la défiance envers les médicaments et l’intérêt croissant du grand public pour les remèdes naturels ont favorisé l’essor de cette pratique dont les piliers sont l’alimentation, l’exercice physique et la gestion du stress et des émotions. La France compterait actuellement près de 6000 naturopathes.

Pourtant ce métier qui n’est ni réglementé ni encadré peut faire l’objet de dérives, avec le risque pour les clients de tomber dans les pièges de charlatans, des praticiens aux méthodes radicales qui peuvent détourner des malades de la médecine conventionnelle. Face à la diversité des techniques proposées, comment savoir si l’on a affaire à des pratiques sans danger ? Jusqu’où peut-on faire confiance ?

Enquête dans la nébuleuse de la naturopathie pour mieux en comprendre l'essor, les fondements et les limites.

Le documentaire de Clémence Gardeil sera suivi d’un débat animé par Marina Carrère d’Encausse.