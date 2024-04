C à vous jeudi 18 avril 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 18 avril 2024 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire les invités qui seront reçus ce jeudi 18 avril 2024 dans l'émission :

19:00 C à vous

100 jours de Gabriel Attal, violence des mineurs, #MeToo hôpital :

Invitée : Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé et des Sports (2007 - 2010), ancienne ministre de la Culture (2020 - 2022).

Après les révoltes de 2022, que devient la jeunesse iranienne ?

Invitée : Solène Chalvon-Fioriti, réalisatrice du documentaire “Nous, jeunesse(s) d'Iran. Voyage interdit au sein de la génération "Z" iranienne”, diffusé dimanche 21 avril à 21:05 sur France 5.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Julien Perard, chef de “La Petite Table” à Assignan (Hérault)

20:00 C à vous, la suite

Michel Cymes pour l’émission “Prenez soin de vous ! Votre sommeil en forme olympique” diffusée mardi à 21:05 sur France 5.

Claus Drexel et Fleurette pour le film documentaire “Les vieux” en salle mercredi.

Chris Stills interprètera le titre “Say my last goodbye” en live.