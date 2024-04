Les potagers de Julie - Le potager autonome Nantais samedi 20 avril 2024 sur France 3

Samedi 20 avril 2024 à 15:35, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 3 pour un nouveau numéro inédit de son émission "Les potagers de Julie".

Au cours de cette saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir.

Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces. Julie sera également accompagnée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. Un légume qui est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

Le potager autonome Nantais

Cette semaine, Julie part à la rencontre d’Hélène et Sylvain Jaworski, respectivement ancienne institutrice et sculpteur de bois reconverti. Deux doux dingues de jardin et de potager. C’est il y a 45 ans qu’ils se sont lancés par nécessité : celle de nourrir une famille avec quatre enfants en ayant des revenus modestes. Et en moins d’un demi-siècle, ils ont transformé une friche en un jardin nourricier de paradis nommé : Faye de Bretagne.

Autonomes en fruits et légumes, notre couple de jardinier de la Loire-Atlantique affectionne particulièrement la bette-épinard, une variété méconnue de l’épinard qu’ils vont faire découvrir à Julie. De son côté, elle va cultiver l’épinard classique dans son potager grâce à Lola.

Et notre jeune maraîchère va également entrainer Julie dans un parking pas comme les autres ! Chez Champerché, à Sartrouville, on cultive de tout en sous-sol. Une nouvelle manière de produire des légumes en ville.

Du bitume au grand large, il n’y a qu’un pas pour "Les Potagers de Julie" qui vont suivre ensuite les pas de Maxime Braire, paludier dans les marais salants de Guérande.

Mais c’est ensuite dans le potager d’Hélène et Sylvain que tous vont se retrouver pour cuisiner l’épinard et autres savoureux légumes au cours de 3 recettes :