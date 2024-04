Vintage Mecanic - Restauration d'une Matra Murena 2.2 S sur RMC Découverte lundi 22 avril 2024 (vidéo)

Lundi 22 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de "Vintage Mecanic", présenté par François Allain, consacré à la restauration d'une Matra Murena 2.2 S.

Pionnière incontestée dans le monde de la télévision automobile en France, l'émission "Vintage Mecanic" continue d'émerveiller les téléspectateurs avec son mélange unique d'expertise mécanique, de passion pour les voitures classiques et d'exploration des trésors automobiles cachés.

Matra Murena 2.2 S

Nouvelle mission pour François : remettre en route une célèbre youngtimer française des années 80 : Une Matra Murena, dans sa version la plus puissante, la 2 litres 2S !!!

Problème, elle n'a pas démarré depuis plus de 35 ans, et dans ce cas précis, les surprises peuvent être nombreuses et coûteuses.

Au programme : révision moteur, restauration des trains roulants, remplacement de toutes les pièces mécaniques usées, remise en état des circuits d'huile et d'essence, et enfin, réglages moteur aux petits oignons de cette sportive made in France.

Ce sera également l'occasion pour notre expert de franchir les portes du musée MATRA et découvrir à quel point cette marque a marqué l'histoire de l'automobile au 20ème siècle.