Les potagers de Julie - Le potager aquatique Auvergnat samedi 4 mai 2024 sur France 3

Samedi 4 mai 2024 à 15:35, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 3 pour un nouveau numéro inédit de son émission "Les potagers de Julie".

Au cours de cette saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir.

Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces. Julie sera également accompagnée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. Un légume qui est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

Le potager aquatique Auvergnat

Cette semaine, Julie va découvrir le monde fabuleux de l’aquaponie dans le potager de François où légumes, poissons et eau se mêlent pour créer un jardin nourricier pas comme les autres. Pêcheur et jardinier, François a mélangé ses deux passions au jardin et prouve que l’aquaponie n’est pas qu’une affaire d’expert !

Dans ce potager, nous suivrons la culture de la tomate cerise qui s’épanouit en lianes étonnantes.

Cette incursion en Auvergne sera l’occasion de découvrir un jardin potager cultivé par des jardiniers ayant un handicap visuel : « Le jardin du 6ème sens ».

Et "Les potagers de Julie" iront à la rencontre de Jean Valère Randanne, producteur de Saint-Nectaire entre Monts Dôme et Monts Dore.

Quant au légume du jour, il va être concocté au cours de trois recettes :

La salade du jardin de Julie .

. Les tomates confites de Julie .

. Le crumble tomates cerises et Saint-Nectaire de la Cheffe Mathilde Mialon.

Et François, notre jardinier pêcheur, ne sera pas en reste :