Inédit de Maison à vendre vendredi 10 mai 2024 sur M6 à Éragny-sur-Oise et Joinville-le-Pont

Vendredi 10 mai 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine "Maison à vendre" avec Stéphane Plaza à Magny-les-Hameaux et Joinville-le-Pont.

Dans "Maison à vendre", Stéphane Plaza et son équipe aident des particuliers à mettre en valeur leur bien immobilier qu'ils ont du mal à vendre. Grâce à des améliorations peu coûteuses et les conseils d'un professionnel de l'immobilier, ils mettent toutes les chances de leur côté pour vendre leur maison.

Ce numéro inédit de "Maison à vendre" va venir en aide à deux familles.

Claudine • Éragny-sur-Oise (95)



Claudine, 78 ans, habite depuis 23 ans une maison à Éragny-sur-Oise mais a décidé de quitter la région parisienne pour rejoindre sa fille et sa petite-fille dans le Sud-Ouest. Sa maison n’a toujours pas trouvé preneur, et pour cause, Claudine est une grande accumulatrice de bibelots en tous genres !

Stéphane Plaza va aider cette pétillante retraitée à vendre au plus vite, et Sophie Ferjani va dépersonnaliser cette grande maison tout en gardant son cachet.

Gian-Paolo • Joinville-le-Pont (94)



Gian-Paolo, 55 ans, est propriétaire d’un appartement à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne mais souhaite commencer une nouvelle vie en Suisse ou en Italie maintenant que sa fille Alba a 18 ans. Tous deux ont conscience que l’appartement nécessite quelques travaux pour le remettre au goût du jour.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour les aider à vendre, et Aurélie Hémar va soigner la décoration pour provoquer enfin un vrai coup de cœur.