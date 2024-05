Capital dimanche 12 mai 2024 sur M6 - Nettoyer, décorer, aménager : une maison de rêve pour l'été !

Dimanche 12 mai 2024 à 21:10, Julien Courbet vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Capital". Le thème de ce numéro : « Nettoyer, décorer, aménager : une maison de rêve pour l'été ! ».

Le magazine "Capital", présenté par Julien Courbet, aborde des thèmes économiques, financiers et sociaux au plan national ou international.

Voici les reportages qui seront diffusés ce dimanche 28 avril 2024 :

La Redoute, H&M, Zara : quand les rois de la mode décorent votre maison

La Redoute Intérieurs, Zara Home ou encore H&M, ces géants de la mode ont rempli nos dressings pendant des années.

Aujourd’hui, ils partent à la conquête de nos logements et misent à fond sur la décoration. Du salon à la cuisine en passant par la chambre et la salle de bain, aucune pièce ne leur échappe. Canapés, tapis, linge de lit, couverts de table et même poignées de meubles, il y en a pour tous les goûts.

Tous les budgets aussi avec des prix qui s'échelonnent de quelques euros à plusieurs milliers. Un pari gagnant car désormais les Français investissent plus volontiers dans leur intérieur que dans leurs vêtements. Une aubaine pour le secteur de la mode qui décline inexorablement depuis dix ans, mis à mal par la concurrence de la fast fashion et de la seconde main. La Redoute, dont la décoration représente 60 % de son chiffre d'affaires, vise désormais les 75 %.

Quels sont les secrets de ces marques pour créer la tendance dans vos intérieurs et vous donner envie de changer de décoration comme de chemise ? Où sont fabriqués leurs meubles et objets tendance ? La qualité est-elle toujours au rendez-vous ?