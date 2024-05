Sept à Huit dimanche 12 mai 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 12 mai 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 12 mai 2024 :

Discount alimentaire (ALDI).



Organisation millimétrée et surveillance de la concurrence, les recettes de ce géant du discount alimentaire pour tenir les prix.

Éléonore, première élue trimosique en France.

Elle est l’ambassadrice d’une poupée Barbie porteuse de trisomie 21. Première conseillère municipale atteinte de ce syndrome, elle célèbre les mariages à Arras. Rencontre avec cette Wonder woman, joyeuse et déterminée.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 12 mai 2024 :

Disparition de Lina.

Qu'est-il arrivé à Lina introuvable depuis 7 mois et demi. En exclusivité, ses proches révèlent des éléments troublants survenus avant sa disparition.

Las Vegas, capitale du divertissement

Show sans cesse renouvelé, salles de spectacle démesurées, Las Vegas nouvelle capitale du divertissement comme vous ne l'avez jamais vue.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Astrid Mahon

L'incroyable histoire d'Astrid Mahon conçue par PMA : elle a découvert qu'elle avait 16 demi-frères et sœurs issus du même donneur.