"Vive le camping" dans le Golfe de Saint-Tropez sur 6ter jeudi 23 mai 2024

Jeudi 23 mai 2024 à à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Vive le camping" : « Camping de rêve dans le Golfe de Saint-Tropez ».

Plages enchanteresses, voitures de luxe et yachts de milliardaires… Le Golfe de Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur, attire plus de 6 millions de visiteurs par an.

À côté des palaces et des villas de luxe, les équipes de "Vive le camping" ont déniché un camping idéalement situé, à Port Grimaud, une cité lacustre à 10 minutes de Saint-Tropez. Cet établissement compte 420 mobil-homes, un espace aquatique composé d’une piscine olympique, de 2 toboggans et de jeux gonflables. Il accueille chaque été plus de 4 000 touristes venus du monde entier.

Parmi eux, une tribu qui ne passe pas inaperçue. Originaires de Seine-et-Marne, ils sont venus au camping à 20 ! Mais ces vacances XXL dans la mythique Saint Trop’ vont s’avérer plus compliquées que prévu…

Pour Catherine, originaire de Nancy, ce séjour sera un grand moment d’émotion. 45 ans qu’elle n’a pas remis les pieds dans le camping de son enfance. Son objectif : faire découvrir à son petit-fils de 7 ans le Saint-Tropez des années Yé-Yé. Et pour l’intéresser, elle est prête à tout.

Pour faire passer aux vacanciers un séjour inoubliable, cette année, le camping a misé sur Simon. À seulement 21 ans, il va vivre sa première saison en tant que responsable des animateurs. Mais entre la blessure de l’un de ses meilleurs éléments et une tempête, ses nerfs vont être mis à rude épreuve...