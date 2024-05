C dans l'air vendredi 24 mai 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 24 mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 24 mai 2024, Axel de Tarlé recevra : Barbara Stec, journaliste et co-réalisatrice du documentaire “Iran : La stratégie du chaos” diffusé dimanche 26 mai à 21:05 sur France 5.

Guillaume Daret, grand reporter au service politique à France Télévisions.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos.

Nathalie Mauret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Bernard Sananes, politologue, président de l’institut de sondages Elabe.

Le thème de l'émission : Attal / Bardella : un gagnant...un perdant ?

Il était attendu. A moins de vingt jours des élections européennes, le débat télévisé entre le Premier ministre et la tête de liste Rassemblement national aux élections européennes a été suivi par 3,61 millions de téléspectateurs (18,0 % du public) hier soir sur France 2. Un bon score pour ce rendez-vous politique qui a vu Gabriel Attal et Jordan Bardella opposer deux visions antagonistes de l’Europe, dans la dernière ligne droite avant le scrutin. "L’Europe est l’homme malade des économies développées", pour le l’eurodéputé RN. "L’Europe, c’est la prospérité", pour le chef du gouvernement. Deux convictions opposées, mais aussi deux attitudes différentes : un Premier ministre sans fiche, offensif et qui a tenté de mettre en lumière les failles du programme du candidat RN versus un président du parti d’extrême droite, favori des sondages, venu avec ses fiches, sur la défensive.

Huitième face-à-face entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, lourd d’enjeux, il est sans doute celui qui a été le plus scruté de tous. Alors quels sont les enseignements de ce débat ? Sécurité, immigration, protectionnisme économique, vision de l'UE, guerre en Ukraine, Russie… Que faut-il retenir de cet échange de plus d'une heure ? Qui a gagné ? Qui a perdu ? Enfin Raphaël Glucksman, troisième sur le podium dans les sondages pour les élections européennes, peut-il créer la surprise le 9 juin ?

