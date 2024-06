Envoyé Spécial jeudi 6 juin 2024 sur France 2 : sommaire du magazine

Jeudi 6 juin 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

Les reportages diffusés jeudi 6 mai 2024 :

Violences sexuelles : fin du silence dans les rangs

C’était son rêve, Manon Dubois a pourtant abandonné sa carrière dans la marine nationale. Son agresseur, lui, est toujours en poste alors qu’elle est vendeuse sur les marchés. A l’armée, la jeune recrue a été victime d’agressions sexuelles répétées pendant deux ans. Elle dénonce la légèreté de la sanction de son agresseur, et de sa condamnation par la justice : 600 euros de dommages et intérêts et une obligation de suivre un stage de sensibilisation aux violences sexistes.

Quelques mois après avoir dénoncé les faits, Manon Dubois a quitté l’armée. Elle estime ne pas avoir été protégée par l’institution. Son témoignage en a entraîné d’autres. Laetitia Saint Paul, première femme militaire à être devenue députée, en a reçu des dizaines sur sa boîte mail. Envoyé Spécial a rencontré des victimes qui accusent la grande muette de les avoir réduites au silence, des femmes qui ont quitté les rangs à regret après avoir été agressées. Les prémices d’un Metoo des armées ? En 2014, l’armée a créé la cellule Thémis pour recueillir le témoignage de victimes de violences sexuelles avec la promesse de sanctions exemplaires envers les agresseurs.

Dix ans plus tard, quel est son bilan ? Comment sont prises en charge les victimes de violences sexuelles dans les rangs ?

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Swanny Thiebaut et Marielle Krouk.

My Taylor is rich

Elle est devenue, en quelques années seulement, la plus grande star de la planète ! Taylor Swift, 34 ans et déjà milliardaire uniquement grâce à sa musique, fait tout trembler sur son passage. Envoyé Spécial a décidé d’enquêter sur ce phénomène qui dépasse aujourd’hui le monde de la Pop : certains prétendent même qu’elle pourrait à elle seule faire basculer l’élection présidentielle américaine.

Entre Nashville où elle a débuté sa carrière et Paris, où elle vient d’achever 4 concerts titanesques archi complets, retour sur le parcours de cette artiste dont l’ascension fulgurante n’a rien d’un hasard. De sa communauté de fans, les swifties, en passant par sa musique et ses prises de position politique… la chanteuse exerce un contrôle total sur tout et parfois n’importe quoi, où tout lui sert toujours, à faire fructifier ses affaires !

Un reportage de Julien Duponchel, Guillaume Beaufils et Adrien Mellot.

Fusillés de Meymac : quand la mémoire résiste

C’est une histoire du passé, toujours aussi vive dans le présent.

Et à l’écho retentissant en ce 80ième anniversaire du débarquement. Une histoire de quelques-uns, qui concerne tous les Français.

Le 12 juin 1944, un groupe de résistants aurait fusillé puis enterré dans les bois 47 prisonniers allemands. Retrouver les corps de ces soldats aurait pu être une formalité,

Mais en Corrèze, terre meurtrie par la guerre, tout se chuchote de peur d’ébranler le mythe de la résistance. Alors c’est devenu une enquête historique rocambolesque. Avec son lot de non-dits, de portes fermées, et de révélations soudaines. Le décor ? Les hauteurs de Meymac, en plein plateau de Millevaches. Les protagonistes ? Des anonymes, qui pourraient bien être votre grand-père, votre voisin, ou votre ami d’enfance… Tout a commencé par les confidences d’un homme. Un des résistants du groupe. Aujourd’hui âgé de 98 ans, il ne soupçonnait pas ce que ses paroles allaient provoquer…

Un reportage de : Floriane Chaume, Matthieu Renier, Swanny Thiebaut et Alexandre Basso.

Du refus d’autorité au complotisme : qui sont les citoyens souverains ?

La vidéo est devenue virale en quelques heures. En mars dernier dans le Nord de la France, un couple refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Pierre et Laetitia se présentent comme des « Êtres souverains » et défient l’autorité en assénant une phrase: « On ne contracte pas ! »

Selon eux, la France est une entreprise privée, ils ne reconnaissent ni la police, ni les administrations et tentent de se défaire de tout ce qui les lie à l’Etat. De la Drôme à l’Écosse, Envoyé Spécial plonge dans cette mouvance complotiste née aux États-Unis dans les années 70. Reportage au cœur d’un mouvement déroutant, qui inquiète les autorités.

Un reportage de Clément Le Goff, Pierre Monegier, Hervé Pozzo, Elodie Delevoye et Raynald Lellouche.

Géorgie : le péril russe

Chaque soir, Tamara, 25 ans, descend dans les rues de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, pour protester contre la loi « sur l’influence étrangère ». Avec elle, des milliers de manifestants, qui dénoncent une « loi russe » qui viserait à museler l’opposition, les ONG et les médias indépendants.

L’œuvre du parti au pouvoir, le Rêve Géorgien, fondé par un oligarque multimilliardaire qui a fait fortune en Russie, et dirige le pays dans l’ombre depuis sa villa qui surplombe la ville : Bidzina Ivanichvili. Menaces, agressions, tags devant leurs domiciles les désignant comme des « agents de l’étranger » : les manifestants dénoncent un climat de guerre froide dans cette petite République du Caucase où 80% des habitants rêvent que leur pays rejoigne l’Europe. Un rêve devenu plus pressant encore depuis la guerre en Ukraine.

Car les Russes sont déjà là : tous les jours, Luda, 68 ans, les observe à la jumelle depuis le perron de sa maison. Depuis la guerre de 2008, l’armée de Poutine occupe 20% de la Géorgie

Un reportage d’Alice Gauvin, Baptiste Laigle et Amandine Stelletta.