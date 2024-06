Sept à Huit dimanche 9 juin 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 9 juin 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 9 juin 2024 :

Le retour des « caisses à savon »



De drôles d'objets roulants imaginés dans les années 30 et des courses qui attirent de nouveaux passionnés.

Experts à la recherche d'objets rares

Possédez-vous sans le savoir l'objet rare ? Ils expertisent gratuitement vos greniers et peuvent y dénicher des trésors.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 9 juin 2024 :

Notre Dame de Bétharram



Agressions, viols y auraient été commis pendant plus de 30 ans. Des dizaines de témoignages accablent aujourd'hui l'un des établissements catholiques les plus réputés en France.

Voyage au pays des Miss



Aux Philippines, elles rêvent d'un titre qui ferait leur gloire et leur fortune.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Pas de portrait de la semaine en raison des élections Européennes.