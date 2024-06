Capital dimanche 16 juin 2024 sur M6 - Immersion dans les foires, les fêtes et les brocantes

Dimanche 16 juin 2024 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Capital" qui proposera une enquête sur les foires, les fêtes et les brocantes qui sont de très bonnes affaires pour les petites villes.

Le printemps est là et avec lui fleurissent les fêtes, vide-greniers, foires et ferias aux quatre coins de l'Hexagone. Si la plupart des villages se contentent d'attirer quelques centaines de curieux, certains événements sont devenus de véritables institutions drainant des dizaines de milliers de visiteurs au cœur de bourgades d'ordinaire paisibles.

Avis aux amateurs de ripailles et de voyages dans le temps, cap sur Provins en Seine-et-Marne ! Le temps d'un week-end, la cité médiévale devient la capitale française du Moyen-Âge. Chevaliers, troubadours, cracheurs de feu mais aussi artisans et marchands à l'ancienne attirent 100 000 personnes au pied des remparts.

Pour les amateurs de petits poussins ou de gros bétail, en passant par les gadgets de camelots, visez plutôt Beaucroissant, en Isère. Pendant deux jours, ce paisible village de 1 600 âmes se transforme en plus grande foire agricole du pays, drainant 200 000 personnes sur les champs de la commune !

Les amateurs d’occasion, eux, se rassemblent tous à Amiens (Somme) qui a vu les choses en grand : sa « Réderie », brocante géante avec ses 2 000 exposants, attire la foule. Acheteurs et vendeurs, pros et particuliers viennent de toute la France et même de bien au-delà de nos frontières.

Les passionnés de jardinage ont aussi leur événement incontournable avec la Fête des Plantes de Saint-Jean-de-Beauregard dans l’Essonne. A la manœuvre, aucune collectivité, mais un simple particulier : le vicomte François de Curel qui reçoit 15 000 visiteurs sur les terres de son château familial !

Tous ces événements demandent une énorme organisation à l’échelle de ces communes : accueil, logistique, gestion des emplacements, sécurité, nettoyage. Comment font-elles face à un tel afflux ? Côté exposants, ces événements engendre aussi des frais et des risques importants avant d’espérer enchaîner les ventes. Alors tout compte fait, le jeu en vaut-il la chandelle ? Et pour les familles qui se pressent à ces fêtes, foires et brocantes XXL, est-ce le meilleur endroit pour y faire de bonnes affaires ? Comment éviter les arnaques et les attrape-gogos ?

Plongée dans les coulisses de ces fêtes qui font battre le cœur de nos campagnes.