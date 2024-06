C dans l'air mardi 25 juin 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 25 juin 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 25 juin 2024, Caroline Roux recevra : Franz-Olivier Giesbert, journaliste et éditorialiste politique.

A six jours du premier tour, le paysage reste flou et plusieurs scénarios se dessinent. Presque quarante ans après le choc de l'entrée à l'Assemblée nationale d'un groupe de 35 députés du FN de Jean-Marie Le Pen, en 1986, le RN s'est installé dans le paysage. Avec 88 élus dans l'Assemblée dissoute, il formait le deuxième groupe le plus important, derrière Renaissance. Décrocher la majorité absolue, qui fait défaut depuis deux ans à tous les partis, serait une première pour un parti d'extrême droite dans la Ve République.

Dans un autre scénario, le RN arriverait en tête mais avec une majorité relative. Jamais une dissolution n’a entraîné de majorité relative à l’Assemblée. Mais selon les dernières intentions de vote, le RN serait en tête avec une majorité relative. Jordan Bardella s’est exprimé quant à ce scénario en affirmant son intention d’être Premier ministre à la seule condition d’avoir une majorité absolue : “Pour gouverner, j’ai besoin d’une majorité absolue. Qui peut croire qu’on pourra changer le quotidien des Français en cohabitation avec une majorité relative ? Personne. Je dis aux Français : pour nous essayer, il nous faut la majorité absolue”.

Dans une lettre adressée par Emmanuel Macron aux Français et publiée dimanche 23 juin sur le site de France Bleu et dans la presse quotidienne régionale, le chef de l'État continue de renvoyer dos à dos "les extrêmes droite et gauche". Il appelle les Français à choisir, lors des législatives des 30 juin et 7 juillet, la "troisième voie" qu'incarne la majorité sortante autour du "bloc central Ensemble pour la République". Selon le président de la République, "cette troisième voie est la meilleure pour notre pays".

Franz-Olivier Giesbert reviendra sur les différents scénarios du "jour d'après" le 7 juillet suite aux résultats des élections législatives.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-tireur.

Nathalie Schuck, grand reporter pour le magazine Le Point.

Frédéric Says, journaliste à la rédaction internationale de Radio France.

Jean Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schuman.

Le thème du magazine :

Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation d'élections législatives anticipées, la France est scrutée par ses voisins européens. La presse étrangère, après la sidération des premiers jours, se délecte devant le chamboule-tout qui a suivi et s’inquiète de l’éventualité d’une arrivée aux affaires du Rassemblement national. Dans les articles, il est souvent question de "Waterloo", de "bataille de France", de "guerre des tranchées" ou de "téléréalité complètement folle". Au Royaume-Uni où les électeurs sont appelés à renouveler le Parlement britannique le 4 juillet prochain, le "soap" politique français passionne et la presse n’hésite pas à établir un parallèle avec une ambiance "fin de règne" à l’Élysée.

Outre-Rhin, on a pu lire "Kamikaze", "Pyromane", "Quelle mouche l’a piqué ?" dans la presse allemande qui n’est pas tendre avec la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et s'interroge sur une victoire du Rassemblement national le 7 juillet prochain. Berlin craint notamment que la relation bilatérale déjà affaiblie en Europe par les défaites d’Emmanuel Macron et Olaf Scholz aux dernières élections ne soit encore plus endommagée si le parti d’extrême droite l’emportait. Le ministère des Affaires étrangères allemand a organisé il y a une semaine une rencontre avec des chercheurs pour réfléchir aux conséquences des élections françaises. Au-delà des relations bilatérales, la politique économique du futur gouvernement français questionne avec de possibles blocages à Bruxelles, comme des tensions éventuelles sur les marchés financiers et pour les finances publiques.

En Italie, il y a également un intérêt très important pour la situation politique française. Sur le site de La Repubblica, le quotidien de gauche, une rubrique spéciale élections françaises a été créée. La plupart de observateurs n’ont pas compris la dissolution, et si tout le monde a en tête les frictions entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, Marine Le Pen y est considérée comme plus extrême que la dirigeante italienne. Claudio Cerasa, le directeur du quotidien de droite libérale Il Foglio évoque dans un éditorial le danger pour Giorgia Meloni de se "lepeniser". Il Giornale, très anti-Macron, lui souligne notamment que "Giorgia Meloni et Marine Le Pen ne sont pas sur la même ligne, sur des questions comme le soutien sans ambiguïté à l’Ukraine".

Mais avec la formation du Nouveau Front populaire, c’est aussi l’idée d’un retour de la gauche au pouvoir qui fait son chemin dans la presse européenne. « Oubliez l’extrême droite – c’est la gauche qui pourrait bien écraser Macron”, titre par exemple Politico à Bruxelles. "Tous les projecteurs médiatiques sont braqués sur l’extrême droite depuis sa victoire aux élections européennes, mais c’est peut-être bien la gauche qui pourrait donner le coup de grâce à Macron et à ses espoirs de défendre sa place au centre de l’échiquier", analyse le site européen.

Alors quels regards nos voisins portent-ils sur la situation politique française ? Que prévoient les programmes des candidats sur l’Europe et la politique étrangère ? Quels sont les scénarios possibles après les élections législatives ? Quel partage des pouvoirs entre le président et le Premier ministre d’après la Constitution ? Existe-t-il domaine réservé au chef de l’Etat ?

