"90' Enquêtes" : Courses-poursuites, vols à l'arraché, les parisiens sous tension mardi 3 septembre 2024 sur TMC (inédit)

Mardi 3 septembre 2024 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de découvrir un numéro inédit de "90' Enquêtes" : « Courses-poursuites, vols à l'arraché : les parisiens sous tension ! ».

Si la capitale française a ébloui le monde entier cet été lors des Jeux Olympiques, c’est aussi grâce à ses forces de l’ordre qui, du métro aux quartiers populaires, luttent 24h/24 contre des délinquants qui ne reculent devant rien.

Dans le métro, Franck et les équipes de la BLAST traquent quotidiennement les pickpockets et les frotteurs, ces hommes qui agressent sexuellement les passagères : 9 femmes sur 10 ont déjà vécu cette expérience traumatisante.

Au nord de Paris, entre la Butte Montmartre et le quartier de Barbès, Ali est lui policier à la BTC, la brigade territoriale de contact. Depuis un an qu’il est en poste ici, ce Grenoblois qui a grandi dans les quartiers populaires s’est fait une spécialité : déjouer les ruses des vendeurs à la sauvette et des recéleurs.

Enfin, Nicolas est chef d’unité BAC au nord-est de Paris, à Pantin. Il doit faire face à des règlements de compte sanglants entre narcotrafiquants mais tente aussi de juguler l’un des plus gros trafics de cigarettes de la région. Un business juteux en plein boom et en pleine rue, qui pourrit la vie des habitants et des commerçants, à bout de nerf.