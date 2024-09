"C médiatique" fera sa rentrée dimanche 22 septembre 2024 sur France 5 avec Mélanie Taravant, toutes les nouveautés

Chaque dimanche à 12:00, en direct sur France 5, dans "C médiatique" , le magazine consacré aux médias et au traitement de l'information par les médias, Mélanie Taravant et son équipe d'experts des médias reçoivent, en plateau et en public, celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Un grand témoin, des invités, des chroniqueurs et des reportages

Pour cette nouvelle saison, l'équipe de "C médiatique" reçoit un « grand témoin » qui sera l'invité fil rouge de l'émission. Grands patrons, sociologues, écrivains, philosophes, hommes et femmes qui ont marqué les médias et qui ont un avis sur cette société médiatique, ce grand témoin réagit au fil des chroniques et des sujets abordés.

Mélanie Taravant est entourée d'experts médias :

La journaliste média Lise Pressac assure L'empreinte médiatique du « grand témoin » : comment parle-t-on de lui dans la presse et sur les réseaux sociaux ? Quelle est son influence ? Quel est son entourage ? Que disent de lui ses détracteurs ?

En alternance, le journaliste de France Culture François Saltiel, spécialiste du numérique, et le journaliste média du Parisien Benoît Daragon ont carte blanche pour un édito média libre et percutant.

François-Xavier Rigot raconte en plateau les coulisses d'un reportage ou d'une enquête qu'il aura menée.

En alternance, Marie-Virginie Klein, présidente d'Iconic, et les ex-conseillers communication à l'Elysée Franck Louvrier et Gaspard Gantzer dressent leurs "flops" et leurs "tops" de la semaine en matière de communication.

Nouveauté cette saison : La Semaine médiatique de Louise Bernard qui raconte désormais en plateau la vie des médias.

Un invité d'actu ayant marqué la semaine par une prise de parole, la parution d'un livre, une présence médiatique forte vient en parler dans "C médiatique".

En fin d'émission, En coulisses montre ce que l'on ne voit jamais : le tournage d'un programme, les dessous d'un gros événement médiatique, la préparation d'une conférence de presse présidentielle...

Enfin, L'invité média de la semaine termine l'émission avec une interview thématique originale.

"C médiatique", c'est donc cette saison : du direct, un invité fil rouge « grand témoin » de l'émission, pour apporter du contenu, Mélanie Taravant et son équipe de chroniqueurs pour apporter des points de vue, et des reportages forts pour raconter les coulisses des médias.