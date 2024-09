"C dans l'air" samedi 28 septembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 28 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce samedi 28 septembre 2024, Axel de Tarlé recevra le Dr Delphine Loirat, oncologue médicale à l’Institut Curie, spécialiste du cancer du sein.

Mardi débute l'opération Octobre rose, qui depuis plus de 20 ans vise à sensibiliser la population au cancer du sein. Une femme sur huit aura un cancer du sein au cours de sa vie, et 60.000 nouveaux cas sont détectés chaque année en France. C'est le type de tumeur le plus courant chez la femme, et la première cause de mortalité par cancer. Un cancer qui touche particulièrement la France, qui occupe désormais la première place mondiale pour l'incidence du cancer du sein. D'où l'importance d'un dépistage efficace et précoce, car on sait qu'en cas de dépistage précoce, 9 femmes sur 10 guérissent d'un cancer du sein.

Pourtant, seulement une femme sur deux de plus de 50 ans se fait dépister. Un manque d'information, une difficulté d'accès au soin, ou l'absence de symptômes sont parmi les raisons les plus souvent invoquées. Selon le Dr Delphine Loirat, spécialiste du cancer du sein, un autre phénomène constaté au quotidien est qu'"il y a des femmes qui ne veulent pas savoir". "Il y a des patientes qui savent qu'il y a un cancer, elles voient qu'il y a une modification du sein, elles savent clairement que c'est un cancer, mais la peur de rentrer dans la machine des traitements les retient", témoigne-t-elle.

Le Dr Delphine Loirat, oncologue à l’Institut Curie, reviendra avec nous sur la nécessité de promouvoir un meilleur dépistage du cancer du sein, sur les facteurs de risques à connaitre et sur les avancées en matière de traitement, et de recherche sur la maladie.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’Air et de l’Espace, ancien pilote de chasse.

Rym Momtaz, chercheuse en géopolitique à l'Institut international pour les études stratégiques (IISS).

Soulayma Mardam Bey, journaliste à L’Orient-Le jour.

Patricia Allémonière, ancienne grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Le thème de l'émission :

Liban : Israël décapite le Hezbollah

Hassan Nasrallah est mort. L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé le tout puissant chef du Hezbollah lors d’un intense bombardement à Beyrouth la nuit dernière. Elle a affirmé sur X qu’il "ne serait plus en mesure de terroriser le monde". La milice chiite libanaise a confirmé aujourd’hui la mort de celui qui la dirigeait depuis 1992. Sa mort est un coup de tonnerre, mais ses conséquences restent encore incertaines. La réaction de l'Iran, principal soutient du Hezbollah, ne s'est pas faite attendre : "La ligne glorieuse du chef de la résistance, Hassan Nasrallah, se poursuivra", a affirmé Téhéran. Sa mort "rend le monde plus sûr", a pour sa part commenté l'armée israélienne.

Pour parvenir à éliminer l’un de ses pires ennemis, l’Etat hébreu n’a fait de détail. La banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, a été intensément bombardée.

Dans la capitale du Liban, comme ailleurs dans le pays, les jours se suivent et se ressemblent, marquée par les nombreuses frappes de l’armée israélienne.

Si Tsahal annonce prendre pour cible le centre de commandement de son ennemi et ses dépôts d’armes, les dommages sont très conséquents et le bilan humain est lourd. Les frappes israéliennes ont fait plus de 700 morts depuis lundi, selon un décompte des autorités libanaises. Sur place, les habitants ne peuvent que constater les dégâts. Face au péril, certains ont dû être déplacés. Ils n’ont pas de mot assez dur contre leur ennemi juré. Leur colère, immense, n’a d’égale que leur détresse alors que, comme à Gaza, ils estiment que la communauté internationale ferme les yeux.

Qu’importe l’émotion suscitée. Pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou, le coup porté au Hezbollah justifie la stratégie militaire employée. L’armée de l’Etat hébreu a tué la quasi-totalité des dirigeants politiques et militaires de son grand ennemi du Nord. Le Hezbollah est-il encore capable d'une réplique d'ampleur.

On estime que le Hezbollah dispose de dizaines de milliers de combattants entraînés et armés. L'organisation a le soutien de l’Iran, qui la finance et qui l’arme de dizaines de milliers de roquettes. Mais que pèse militairement la milice aujourd’hui ?

Nulle doute qu’elle est très affaiblie après la mort de celui qui était son chef charismatique depuis 1992. Il faisait l’objet d’un véritable culte de la personnalité parmi ses fidèles. Considéré comme l'homme le plus puissant du Liban, il vivait dans la clandestinité depuis des années.

Pour les quelque 60 000 Israéliens évacuées de Galilée, au nord de leur pays, sa mort est une victoire. Ils ont quitté leur foyer sous la menace des tirs de roquettes du Hezbollah.

Une équipe de C dans l’air s’est rendue dans un hôtel de Tel Aviv, où des déplacés soutiennent l’offensive en cours au Liban. Car l’Etat hébreu, en attaquant la milice libanaise, s’est donné pour mission de permettre leur retour en sécurité. Beaucoup d’entre eux, qu’ils aiment ou pas Netanyahou, le soutiennent dans sa stratégie d’aller jusqu’à l’éradication du Hezbollah, tout comme du Hamas. C’est pour eux une question de survie. Le traumatisme du 7 octobre est toujours présent.

Quelles seront les conséquences de la mort d'Hassan Nasrallah ?

Quelle est aujourd'hui la force militaire du Hezbollah ?

Que pensent les Israéliens de l'offensive en cours au Liban ?

