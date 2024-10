Spéciale "C dans l'air" : Europe, la fin du rêve américain, dimanche 13 octobre 2024 sur France 5

Dimanche 13 octobre 2024 à 21:05, Caroline Roux présentera sur France 5 une spéciale de "C dans l'air" avec la diffusion d'une enquête inédite sur la première puissance mondiale, plus que jamais fracturée et repliée sur elle-même.

Dans un monde où les tensions entre les grands blocs s’intensifient et où de nouveaux équilibres se dessinent, l’Occident est-il en danger ? Défense, commerce, valeurs, fondements démocratiques… Face à ces nombreux défis, l’Amérique et son allié historique, l’Europe, vont devoir faire des choix. Mais pourront-ils continuer à compter l’un sur l’autre ?

À quelques semaines d’une élection décisive aux États-Unis et d’un retour possible de Donald Trump à la Maison Blanche, C dans l’air propose une enquête inédite sur la première puissance mondiale, plus que jamais fracturée et repliée sur elle-même. Avec quelles conséquences pour l’Europe ?

6 juin 2024, sur les plages normandes, Emmanuel Macron et Joe Biden commémorent le débarquement des troupes alliées en 1944 et la libération de l’Europe par l’Amérique. Image symbole d’une alliance historique. Quatre-vingts ans plus tard, le monde a changé et la guerre qui frappe à nouveau l’Otan déstabilise les états-majors européens. Le Vieux Continent prend conscience que sa sécurité passe par un réarmement collectif et une défense commune. Mais à quel prix ? Les désaccords entre les pays membres apparaissent de plus en plus nombreux. Stratégie, industrie, équipement, budget… Les défis sont immenses et le temps presse.

L'Europe forcée de réagir également sur le plan économique. Le plan d'investissement de 400 milliards de dollars mis en place par Joe Biden au lendemain de la crise sanitaire porte ses fruits. Cumulé à une politique commerciale agressive, à coup d'aides et d'America First, il dope la croissance américaine au détriment du Vieux Continent et attire de plus en plus d'entreprises européennes sur son sol. La fracture entre les États-Unis et l’Europe s'accentue également sur le terrain idéologique : IVG, droits LGBTQ+, immigration… La vague conservatrice qui déferle sur les États-Unis inquiète l’Europe, dont la France, qui vient de constitutionnaliser l’avortement. Parallèlement, l’essor des théories importées des États-Unis sur le genre, la race, l’identité a fait naître de nouveaux clivages au sein de nos sociétés.

Est-ce la démocratie tout entière qui est désormais en danger ? La violence et la brutalité incarnées par Donald Trump se banalisent, en témoignent les assaillants du 6 janvier 2020 au Capitol, considérés aujourd’hui comme des héros par une majorité des Républicains. Pire, 25 % des Américains sont persuadés que le FBI est l’instigateur de cette insurrection.

La démocratie américaine est-elle encore un modèle pour l’Europe ?

Quel avenir pour l’Otan et l’Europe de la défense en cas de désengagement des États-Unis ?

Le trumpisme peut-il faire plonger l’Amérique et l’Occident dans le chaos ?

Un sujet éclairé par les experts de C dans l'air et enrichi par des entretiens exclusifs de Caroline Roux :

Raphaël Glucksmann, député européen

Maurice Lévy, ex président de Publicis groupe.

Gloria Allred, avocate américaine, défenseurs des droits des femmes.

Douglas Kennedy, écrivain.