À qui profite l’immigration ? Prochaine enquête de "Cash Investigation" le 14 novembre sur France 2

Le prochain numéro de "Cash Investigation" sera diffusé sur France 2 jeudi 14 novembre 2024 et aura pour thème « À qui profite l’immigration ? ».

Dans ce numéro inédit, Cash investigation s’interroge sur la place de l’immigration dans l’économie française.

Les étrangers extra-communautaires représentent 5 % de la population active en 2021. Mais, dans certains secteurs essentiels, ils sont bien plus nombreux. L’hôtellerie-restauration, les services à la personne ou encore le BTP pourraient-ils tourner sans eux ? Que ce soit dans les grandes villes ou à la campagne, la pénurie de main-d'œuvre est telle que certains employeurs embauchent sous contrat des étrangers en situation irrégulière. La France peut-elle faire sans les travailleurs étrangers ? L’immigration pénalise-t-elle les salaires et les emplois des Français ?

Qui pourrait croire que des demandeurs d’asile sont devenus un placement plus rentable que le livret A ? Marie Maurice a enquêté sur des hôtels décrépits, transformés en centres d’hébergement et qui accueillent aujourd’hui plus de 5 000 demandeurs d’asile. Derrière ces foyers se cache un très bon investissement pour des géants de l’assurance. Élise Lucet est allée interviewer le gestionnaire de ces centres.

Enfin, l’équipe de Cash investigation a découvert que pour renvoyer une partie des étrangers en situation irrégulière, la police aux frontières utilise un jet. Pourquoi utiliser ce jet en plus des vols commerciaux pour reconduire des étrangers ? Quels sont les profils des migrants éloignés ? Combien coûtent ces opérations ?

Après ce numéro inédit de Cash, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons, acteurs du secteur, responsables politiques, experts, répondront aux questions d’Élise Lucet.