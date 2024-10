"66 Minutes" dimanche 27 octobre 2024 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 27 octobre 2024 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Ces Français qui votent Trump

Les Etats-Unis retiennent leur souffle avant l’élection présidentielle du 5 novembre. Qui s’installera à la Maison Blanche ? Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages… Et nombreux sont les expatriés français qui ont déjà fait leur choix : glisser dans l'urne un bulletin Trump.

À l'approche de l'élection présidentielle américaine, ces entrepreneurs ne souhaitent qu'une chose : revoir le businessman à la tête du gouvernement.

Halloween : une folie devenue française

Jeudi prochain, ils seront nombreux à se faire peur, entre amis ou en famille… Alors justement, bonbons, déguisements, gadgets, décoration… comment frissonner à petits prix ? La course aux bons plans d’Halloween est lancée !

Chasse aux squatteurs

Ils sont le pire cauchemar des propriétaires : les locataires qui cessent de payer leur loyer ou les squatteurs qui investissent leurs logements et parfois, le saccagent… A l’approche de la trêve hivernale, le 1er novembre, l’angoisse monte côté propriétaires comme côté mauvais payeurs.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Au cœur de la plus grande fête foraine américaine

Pendant un mois, Dallas accueille une fête foraine un peu particulière : la plus grande des Etats-Unis. Une centaine de manèges vertigineux, autant d’activités, de la course de cochons de lait aux batailles de bombes à eau… L’occasion de plonger dans la culture texane et d’y découvrir aussi une cuisine parfois déconcertante !