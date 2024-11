"Au bout de l’enquête" : l'affaire Adeline Piet sur France 2 samedi 2 novembre 2024

Samedi 2 novembre 2024 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" qui sera consacré à l'affaire Adeline Piet.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Affaire inédite :

Affaire Adeline Piet : La disparue de la côte d’Emeraude

Ce 3 juillet 2006 à la Gouesnière, petit village tranquille de Bretagne, c’est la stupéfaction… Adeline Piet, mère de sept enfants bien connue des habitants, a disparu.

Mauvaise rencontre ? Désir de changer de vie sans prévenir personne ? L’enquête va durer des années, explorer toutes les pistes et mobiliser plusieurs brigades de gendarmerie.

Avant de s’orienter vers un homme particulièrement manipulateur.

Un film de Clémentine Bisiaux.

Deux affaires en rediffusion :

Affaire Aurélien Pioger : Le mystère des vignes

Le vignoble du Val de Loire au début de l’automne, avec son soleil rasant et ses vendanges tardives, offre un cadre bucolique. Et pourtant, en ce dimanche d’octobre 2008, il devient le théâtre d’un drame. Aurélien Pioger, un jeune saisonnier, est retrouvé pendu dans des conditions étranges.

Les autorités classent d’abord l’affaire comme un suicide, mais la famille d’Aurélien n’y croit pas : rien chez le jeune homme ne pouvait laisser supposer un tel acte. S'agit-il d'un meurtre déguisé ? Mais qui pouvait lui en vouloir ? Un rôdeur de passage, ou le coupable fait-il partie du groupe de vendangeurs qu’Aurélien présentait comme ses amis ? Au fil de leurs investigations, les enquêteurs vont mettre au jour un projet criminel particulièrement sordide.

Un film de Clémentine Bisiaux.

Affaire Yoni Palmier : Hasards meurtriers

Automne 2011, dans l’Essonne, au sud de Paris. Une femme est tuée dans le parking de son immeuble. Trois mois plus tard, dans le même parking, un homme subit le même sort. Puis, dans les semaines qui suivent, deux nouvelles victimes, cette fois dans deux villes proches de la première. À chaque fois, le tueur, casqué et vêtu de noir, les abat de plusieurs coups de feu. La psychose s’installe. Qui est celui que les médias surnomment “le tueur de l’Essonne”, cet homme qui circule à moto et semble frapper au hasard ?

Sans mobile apparent, sans lien entre les victimes et sans schéma particulier, l’enquête des hommes de la PJ de Versailles s’annonce particulièrement compliquée.

Un film de Hélène Gautier.