"C dans l'air" mercredi 6 novembre 2024, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 6 novembre 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 6 novembre 2024, en direct de New-York, Caroline Roux recevra : Gloria Allred, avocate spécialisée dans la défense des droits des femmes et des droits civiques.

Elle reviendra sur l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis et sur ses conséquences.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :



Laurence Haïm, journaliste.

Loïc de la Mornais, grand reporter, ancien correspondant à Washington.

Vincent Jolly, grand reporterpour Le Figaro Magazine.

Soufian Alsabbagh, politologue spécialiste des Républicains

John Bolton (en duplex) , ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.

David Thomson (en duplex de Floride), correspondant à RFI.

Le thème du magazine :

Trump : son triomphe, nos inquiétudes

Un retour en forme de revanche. Donald Trump est élu président des États-Unis après avoir passé la fatidique barre des 270 grands électeurs. Quatre ans après avoir échoué face à Joe Biden, il a réussi ce qu’un seul président avait réussi avant lui : revenir à la Maison-Blanche pour un second mandat. Sans attendre les résultats officiels, celui qui deviendra le 47e président des États-Unis en janvier prochain s’est félicité d'une "victoire politique jamais vue dans notre pays". "Les Américains nous ont donné un pouvoir sans précédent, un mandat incroyable", s’est-il réjoui.

Alors que depuis des semaines le résultat du scrutin était annoncé par les sondages comme l'un des plus indécis de l’histoire du pays, c’est finalement une vague rouge qui a déferlé sur les États clés. Elu président des États-Unis, Donald Trump a également remporté le vote populaire. Les républicains s'emparent aussi du Sénat et de la Chambre des représentants. Une victoire nette et sans appel qui provoque une onde de choc dans le pays et à travers le monde.

"C’est le meilleur come-back de l’histoire des États-Unis", s’est réjoui son colistier le futur vice-président J. D Vance "Nous allons avoir le meilleur come-back de l’économie sous le leadership de Trump", a-t-il affirmé après avoir mené une campagne très violente axée sur les questions économiques et l’immigration.

En 2024, comme en 2016, Donald Trump a donc réussi à convaincre les Américains qu'il comprenait leurs difficultés du quotidien mieux que son adversaire. Une candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, qui a dû mener une campagne éclair après le spectaculaire retrait de Joe Biden et n’est pas parvenue à mobiliser suffisamment, face aux diatribes de son rival sur l'immigration et sur l’inflation. Deux thèmes qui ont été centraux dans cette campagne très genrée alors que le coût de la vie et l'envolée des prix immobiliers impactent fortement depuis des mois les classes moyennes. Nous sommes allés à la rencontre de ces Américains qui ne parviennent plus à se loger et doivent se tourner vers des mobile homes pour vivre.

Quels enseignements tirer de cette élection ? Quels sont les ressorts de la victoire de Donald Trump ? L’inflation et la flambée des prix de l’immobiliers, une des raisons de cette vague rouge ? Le "gender gap", une autre des clés pour expliquer la défaite de Kamala Harris ? Tout au long de la campagne, Donald Trump et Kamala Harris se sont disputés les votes des femmes, des jeunes, et des minorités ethniques. Les premiers sondages confirment que Kamala Harris s’est arrogé le vote des femmes (54 %) et Donald Trump celui des hommes. Le républicain est arrivé également en tête parmi l’électorat blanc et il a fait une percée auprès de ces électeurs afro-américains et hispaniques, qui pourraient avoir fait basculer le scrutin.

Et maintenant ? En plus d'avoir remporté l'élection présidentielle, les républicains vont prendre le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Mais qu'est-ce que cela implique pour l'avenir du pays ? Pourquoi ce second mandat s’annonce-t-il explosif ? Quel rôle pour Elon Musk dans la future administration ? Pourquoi la victoire de Donald Trump inquiète-t-elle en Europe ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.