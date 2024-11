"66 Minutes" dimanche 10 novembre 2024 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 10 novembre 2024 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Mon ex est parti, les dettes restent

Découvrir au bout de plusieurs années de mariage que votre conjoint n’a jamais payé ses impôts et que vous devez participer au remboursement, cela s’appelle la solidarité fiscale. 96% des personnes concernées sont… des femmes, qui se retrouvent avec des dettes astronomiques, parfois de plusieurs millions d’euros, à cause de leurs ex-maris.

Après 26 ans de vie commune, Marie-Cécile et son ex-mari divorcent. Elle découvre alors qu'il doit de l'argent aux impôts, et qu'elle doit l'aider à le rembourser…

Le smash burger écrase tout

C’est le nouveau produit star de la street food : le smash burger. Un sandwich au steak coupé finement, croustillant et tendre à la fois. Et il gagne même les cuisines des restaurants étoilés !

Mexico, au coeur de la joyeuse fête des morts

Mexico : la capitale mexicaine fascine, notamment les Français ! Une mégalopole enivrante où la célébration de la Fête des morts, début novembre, est un événement aussi joyeux qu’incontournable. Il attire chaque année des milliers de curieux et parmi eux, de nombreux Français.

18:40 66 Minutes Grand Format

Narcos français : l’enquête

42 depuis le début de l’année 2024, et des nouvelles victimes chaque semaine : le chiffre des morts liés au trafic de drogue ne cesse d’augmenter. Un narcotrafic que souhaite plus que jamais combattre le gouvernement, mais comment le trafic de stupéfiants, et avec lui l’extrême violence, a-t-il pu gagner les grandes et petites villes françaises ?