"C l’hebdo" samedi 11 janvier 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 11 janvier 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 11 janvier 2025 :

18:55 C L'hebdo

Négociations commerciales, hausses des prix, succession...

Michel-Édouard Leclerc président du groupe E. Leclerc.



Un carnet retrouvé, un codétenu approché : Rédoine Faïd a-t-il tenté de s’évader de prison ?

Plana Radenovic, journaliste.



Benoît David, avocat de Rédoine Faïd.

François Troukens, ancien braqeur.

20:55 C L'hebdo, la suite

Gilles Bouleau, présentateur du 20H de TF1 pour "Les 50 ans de TF1".

Nikos Aliagas, pour la "Star Academy" et le prime "Merci Dorothée" le 24 janvier sur TF1.

Eve Gilles et Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 et Miss France 2025 réunies.

Ophélie Barès, cheffe-pâtissière, nous fait goûter sa “meilleure galette des rois” sacrée par Le Parisien.