"Envoyé Spécial" jeudi 16 janvier 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 16 janvier 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les démons de l'abbé Pierre



Comment l’icône a-t-elle pu masquer si longtemps le prédateur sexuel ? Qui connaissait les démons de l'abbé Pierre ? Pourquoi ses victimes n’ont-elles pas été entendues pendant des décennies et comment la personnalité préférée des Français a-t-elle pu continuer ses agressions malgré de nombreuses alertes ?

Le 17 juillet dernier, les dirigeants d'Emmaüs ont révélé l'impensable. L'abbé Pierre, fondateur du mouvement et décédé en 2007, est accusé par sept femmes de les avoir agressées et harcelées sexuellement. Des premiers témoignages qui libèrent la parole d'autres victimes présumées comme Danielle. Elle s’exprime pour la première fois dans Envoyé spécial. A 73 ans, cette femme qui a consacré sa vie aux autres, confie avoir été agressée par l’abbé en 1972 lors d'une mission humanitaire au Bangladesh. Elle avait 21 ans et lui 60. Avec elle, comme avec d’autres, le fondateur d’Emmaüs aurait joué sur la pitié pour parvenir à ses fins.

Envoyé spécial révèle que l’abbé est aujourd’hui accusé de s’en être pris à des femmes de tous âges mais également à des adolescentes et même à des enfants. Rachel avait 8 ans. Elle livre son témoignage glaçant dans ce reportage. Ils sont aujourd’hui une trentaine à dénoncer les agressions de l’homme d’église. Pendant plusieurs mois, Envoyé spécial a suivi de l’intérieur comment le mouvement Emmaüs recueille ces nouveaux témoignages, rencontre les victimes et tente de poursuivre l’œuvre caritative tout en effaçant le souvenir du fondateur devenu agresseur.

Un reportage d'Adrian Jaouen, Matthieu Parmentier, Simon Fichet et Jérôme Mars.

Eau courante : les tuyaux qui empoisonnent nos campagnes

Le SAMU des Atolls

