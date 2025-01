"66 Minutes" dimanche 26 janvier 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 26 janvier 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Ruée vers l’or : vos bijoux rapportent gros

Bracelets, boucles d’or, bagues, vos vieux bijoux valent bien de l’or ! Valeur refuge par excellence, le cours de ce métal précieux a doublé en cinq ans, atteignant des niveaux records ces derniers mois. Nombre de Français l’ont compris et n’hésitent pas à revendre leurs bijoux. Vous verrez que cela peut rapporter gros… Qui sont ces Français qui sautent le pas et se séparent de leurs bijoux de famille ? Combien cela peut-il rapporter ? Et surtout comment éviter les arnaques ? Le marché de l’or attire en effet la convoitise des escrocs.

Un chirurgien star face au scandale

Ils rêvaient d’un nez parfait et pensaient avoir trouvé le meilleur chirurgien esthétique : une star de sa discipline, le médiatique Dr Olivier Gerbault. Nombre de patients et patientes se disent aujourd’hui mutilés. Visé par plusieurs plaintes et en délicatesse avec l’Ordre des médecins, il continue pourtant à exercer. Malgré l’ouverture d’une enquête pour exercice illégal de la médecine, le chirurgien consulte et opère encore. Olivier Gerbault s’en explique dans 66 minutes. Enquête sur ce médecin aux multiples facettes.

Tout le monde craque pour la chips

Pas un apéro sans un saladier de chips ! Chaque Français en mange en moyenne 3 kilos par an. Produit populaire par excellence, les chips s’étalent à perte de vue dans les rayons de vos supermarchés. Il faut dire qu’il y en a pour tous les goûts : barbecue, poulet grillé, cheeseburger ou même pastis… Un incroyable destin pour cette simple rondelle de pomme de terre frite, née il y a cent-soixante-dix ans dans la petite ville de Saragota Springs (Etats-Unis) où nous nous sommes rendus. Artisanale, industrielle, premium ou premier prix, du modeste pique-nique aux grandes tables de chefs étoilés, reportage sur ces chips qui ont conquis le monde.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Salon de la lingerie : les dessous d’une bataille

Il a attiré près de 20 000 visiteurs, venus du monde entier. Soutiens-gorges, culottes, caleçons, etc.… le Salon de la lingerie s’est tenu le week-end dernier. 400 marques ont présenté leurs collections : glamour, innovantes ou classiques, de quoi découvrir les nouvelles tendances en matière de sous-vêtements, féminins comme masculins… Et constater une concurrence féroce ! Les mastodontes, comme Lise Charmel, un revenant, Lejaby, et de nombreux jeunes créateurs : tous veulent remporter la bataille des dessous ! Immersion au cœur de l’un des évènements incontournables de ce début d’année.