"La civilisation perdue d'Amazonie" jeudi 30 janvier 2025 sur France 5 dans "Science grand format"

Au sommaire de "Science grand format" jeudi 30 janvier 2025 à 21:05 sur France 5, « La civilisation perdue d'Amazonie » un document écrit par Eric Ellena et Stephen Rostain, réalisé par Franck Cuveillier et Eric Ellena.

Et si, parmi les grandes civilisations qui ont rayonné depuis la préhistoire, il en était une qu’on avait oubliée ? Une civilisation engloutie, effacée, dérobée à nos regards dans la meilleure des cachettes qui soient sur Terre : l’Amazonie. Une poignée de scientifiques a décidé de sauver cette civilisation de l’oubli.

Ils fouillent, exhument, collectent, comparent les traces plurimillénaires des plantes, des animaux et des humains qui ont partagé et façonné cet immense territoire. Ils s’enfoncent dans la jungle, redécouvrent et interprètent les milliers de peintures rupestres laissées sur des parois de grès en Colombie et au Brésil.

En s’appuyant sur les trouvailles archéologiques exhumées au Chili, ils reconstituent des scènes de vie des premiers Amérindiens, la faune qu’ils rencontraient, les paysages qu’ils fréquentaient.

Enfin, ces archéologues et botanistes nous révèlent ce qui fut une véritable civilisation dotée de grandes villes et de routes jusqu’à l’arrivée des premiers Européens. Une civilisation longtemps ignorée mais où les humains exploitaient les ressources de l’Amazonie sans la détruire. Il y a plus de 12 000 ans.