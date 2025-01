"C médiatique" dimanche 2 février 2025, les invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Dimanche 2 février 2025 à 12:00 sur France 5, Mélanie Tavarant présentera un nouveau numéro du magazine "C médiatique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Dimanche 2 février 2025, Mélanie Tavarant reçoit :

Yves Calvi, présentateur de RTL Soir sur RTL.

Jamy Gourmaud, pour son émission "Le monde de Jamy" sur France 5.

Egalement au sommaire :

Le succès de Netflix • Les confidences de la patronne France pour 2025