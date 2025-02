"Trésors de casse" : Ferrari 16M / Corvette C1 lundi 10 février 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 10 février 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers numéros inédits de la 4ème saison de "Trésors de casse" consacrés à la Ferrari 16M et à la Corvette C1.

Depuis 40 ans, Nelson redéfinit l´image du recycleur automobile en transformant des carcasses en véritables trésors. Supercars, voitures de collection, modèles anciens ou atypiques : dans ses ateliers, rien n´est impossible.

Avec un savoir-faire hors pair et une détermination sans faille, les mécanos relèvent les défis les plus fous pour redonner vie à ces icônes de la route

21:10 Ferrari 16M Scuderia Spider

Une Ferrari Scuderia 16M, une supercar extrêmement rare, arrive à la casse. Nelson veut la remettre en état et la revendre avec une marge confortable. Mais pour la restaurer, Nelson doit composer avec les exigences de Ferrari.

Pour maîtriser son budget, le roi de la pièce d'occasion va devoir user de toute son ingéniosité. Réussira-t-il à restaurer ce trésor de casse sans sacrifier ses bénéfices ?

22:25 Corvette C1 - 1961

Une Corvette C1 de 1961, accidentée, arrive à la casse. Nelson, le patron, compte bien la remettre en état et la revendre. Mais ce modèle iconique de plus de 60 ans a une particularité qui pourrait bien compliquer les choses : sa carrosserie est en fibre de verre et monocoque.

Les casseurs vont devoir faire appel à des techniques innovantes pour reconstruire la partie endommagée. Réussiront-ils à redonner vie à ce trésor de casse ?