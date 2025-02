"Zone Interdite" : Vivre mieux en dépensant moins, dimanche 16 février 2025 sur M6

Au sommaire du magazine "Zone Interdite" dimanche 16 février 2025 à 21:10 sur M6 : « Vivre mieux en dépensant moins : ils vont toujours plus loin ».

Zone Interdite explore les parcours de Français qui repoussent les limites de l’ingéniosité et du système D pour vivre mieux, tout en dépensant moins. Construire une maison « 100 % récup’ » pour seulement 15 000 euros, cultiver ses propres fruits et légumes pour ne plus aller au supermarché, réduire sa facture d’énergie à quelques dizaines d’euros par mois pour sa maison…. Vous allez découvrir bon nombre de solutions inspirantes pour alléger à la fois son empreinte écologique et ses dépenses !

Dans l’Ariège, Claire et Melvin ont hérité d’une grande maison de famille, qu’ils vont devoir rénover du sol au plafond. Pour faire des économies, ils ont décidé de la retaper entièrement par eux-mêmes. Le couple s’est fixé un budget de 40 000 euros pour les travaux, le mobilier et la déco. Trois fois moins que s’ils avaient fait appel à des professionnels ! Ils espèrent transformer leur maison, située au cœur d’une belle vallée, en location de vacances. De quoi financer leurs charges et s’offrir, peut-être, un complément de revenus.

En Isère, Barnabé, Aurélie et leurs deux enfants se sont fixé un défi : se passer complètement des courses au supermarché. La famille compte sur son grand potager pour se nourrir. Avec les conserves qu’ils confectionnent, ils ont des mois de repas gratuits devant eux. Et vous verrez qu’ils ont d’autres filons pour faire des économies sur les aliments qu’ils ne peuvent pas produire eux-mêmes. Leur budget courses est aujourd’hui d’à peine 120 euros par mois, 7 fois moins que la moyenne des familles de 4 personnes ! Barnabé veut désormais aller plus loin et convertir tous ses voisins à son mode de vie.

Plus aucune facture d’énergie, c’est le rêve de Jean-Christophe ! Ce camelot de profession, inventeur à ses heures, s’est lancé dans un projet fou : construire, près de Montluçon (Allier), une maison tournante qui bénéficiera toute la journée du meilleur ensoleillement. Une maison autonome et « low cost », fabriquée à partir d’un vieux semi-remorque qui va lui coûter à peine 15 000 euros, mobilier compris. Car vous allez découvrir que Jean-Christophe est un as de la récup’ ! Il espère réussir à commercialiser son concept de maison tournante… qui pourrait faire sa fortune.

Lucie et Loïc vont s’offrir un mariage de rêve en accueillant leur centaine d’invités dans un château du 16e siècle situé dans les Alpes avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc. Mais la location va leur coûter 8 000 euros. C’est presque l’intégralité de leur budget ! Alors le couple va déployer des trésors d’ingéniosité pour tout faire par lui-même, de la robe de la mariée aux faire-part en passant par les alliances ! Et même le banquet qu’ils vont cuisiner avec l’aide de leurs familles. Réussiront-ils leur pari de ne faire appel à aucun professionnel ?