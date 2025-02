"Sept à Huit" dimanche 23 février 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 23 février 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 23 février 2025 :

Le malaise des agriculteurs

Un an après la fronde paysanne qui avait bloqué la France, comment s'adaptent-ils pour suivivre ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 23 février 2025 :

48 heures chrono, le salon pour trouver l'amour

Le procès de Joël Le Scouarnec

L'ex-chirurgien aurait abusé près de 300 jeunes patients.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Le combat d'Elise Vera

Elle réclame justice pour son fils Lorenzo, tétraplégique depuis l'agression dont il a été victime en 2020 à proximité de Montpellier.