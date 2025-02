"La grande librairie" mercredi 26 février 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

Mercredi 26 février 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Les invités de l'émission du mercredi 26 février 2025 :

Joël Dicker pour son livre « La très catastrophique visite du zoo » (Rosie&Wolfe)

À la veille de Noël, une visite scolaire dans un zoo tourne à la catastrophe. Que s'est-il passé exactement ? Dans cette quête de vérité, on comprend peu à peu qu'une catastrophe n'arrive jamais seule. Les apparences sont trompeuses et le récit des évènements va prendre une tournure que personne n'était près d'imaginer. Une enquête qui nous tient en haleine jusqu'au bout, mais aussi un roman drôle et touchant, parsemé de clins d'œil sur nos modes sociétales (démocratie, éducation inclusive, rapports parents-enseignants). Un livre pour lire et faire lire. À mettre entre toutes les mains !

Simon Liberati pour son livre « Stanislas » (Grasset)

Dans ce roman très personnel et sensible, l’écrivain se confie comme il ne l’a jamais fait. Il raconte son adolescence passée au collège Stanislas. Victime de harcèlement à l’âge de 15 ans, Simon Liberati, que ses tourmenteurs surnommaient « Liboche », songea à se pendre dans les toilettes. La seule échappée restant l’amour de ses parents qui « ne lui apprirent pas grand-chose de la vie parce qu’ils la connaissaient mal » et les amis de ceux-ci, personnages de Dickens ou de Nerval, dont il laisse des croquis pleins d’une nostalgie purement romantique. Un troublant récit d’apprentissage baigné d’une lumière d’un autre monde.

Philippe Besson pour son livre « Vous parler de mon fils » (Julliard)

Le temps d’une « marche blanche » un homme se remémore les évènements qui ont conduit son fils de quatorze ans jusqu’au suicide. Dans ce puissant réquisitoire contre la violence ordinaire, la bêtise et l’intolérance, Philippe Besson analyse les mécanismes insidieux du harcèlement, tout en interrogeant les failles de l’institution scolaire et l’impuissance des adultes face à l’un des pires fléaux de notre époque.

Danièle Sallenave pour son livre « La Splendide promesse – Mon itinéraire républicain » (Gallimard)

Dans son nouveau livre, l’académicienne raconte son parcours d’enfant de la république. « Élevée dans l’amour de la république, de ses principes, de ses symboles et de ses mythes au cœur de l’Ouest conservateur et clérical. (…) La république n’est rien si elle oublie « la splendide promesse faite au Tiers-État », selon la formule de Mandelstam. Une promesse de justice, d’instruction et de progrès. ».