"C l’hebdo" samedi 1er mars 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 1er mars 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 1er mars 2025 :

18:55 C L'hebdo

Mohamed Amra : dans les coulisses de la traque de l’ennemi public n°1

Bernard Petit, ancien patron du 36 quai des Orfèvres.

Frédéric Ploquin, journaliste.

Damien Delseny, journaliste.

"Des trains dans la guerre"

Emmanuel Carrère et Lucas Menget qui racontent la guerre en Ukraine dans le documentaire "Des trains dans la guerre" diffusé mardi 4 mars sur France 2.

20:55 C L'hebdo, la suite

Spéciale Polar

Olivier Marchal et Victor Belmondo pour le film « Bastion 36 » disponible sur Netflix.

Olivier Norek, écrivain et scénariste français, ancien capitaine de police judiciaire en Seine-Saint-Denis.

Patricia Tourancheau, qui participera en mars à la 10ème édition de Bloody Fleury, le festival du polar et du mystère où elle animera deux conférences sur l’affaire Grégory et l’Or de Fourniret.