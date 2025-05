"Sept à Huit" dimanche 18 mai 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 18 mai 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les super vendeurs de la Foire de Paris

Leurs secrets pour vous faire craquer...

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Yves-Marie Le Bourdonnec, de Paris à la Nièvre

Le pari fou d'une superstar de la boucherie Yves-Marie Le Bourdonnec qui a tout plaqué pour un nouveau départ dans un village de la Nièvre.

Immersion à Chongqing

C'est la plus grande ville du monde en Chine : 35 millions d'habitants.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Gaël Monfils

Déjà 20 ans qu’il est tennisman professionnel et Gaël Monfils continue à s’amuser sur les courts et à faire vibrer le public. « La Monf » comme on le surnomme est l’un des joueurs les plus populaires du circuit grâce à son jeu spectaculaire. Celui qui va fêter ses 39 ans en septembre prochain est – comme chaque année – très attendu à Roland Garros dont la prochaine édition se déroulera du 25 mai au 8 juin 2025.

Dans le Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara, il raconte l’histoire de sa vie. Celle d’un enfant que rien ne prédestinait à devenir numéro 1 français, numéro 6 mondial. Celle d'un champion qui multiplie les sacrifices pour être au plus haut niveau et notamment au cours de la quinzaine de tennis la plus célèbre de France.