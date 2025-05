"Complément d'enquête" sur le scandale Bétharram jeudi 22 mai 2025 sur France 2 (vidéo)

Au sommaire de "Complément d'enquête" présenté par Tristan Waleckx jeudi 22 mai à 23:00 sur France 2 : « Abus, silence et compromissions : le scandale Bétharram ».

C’est l’un des plus grands scandales français de maltraitances à l’école : un demi-siècle de violences physiques et sexuelles ; des centaines d’enfants, devenus adultes, qui se déclarent aujourd’hui victimes. L'institution privée catholique très appréciée des notables locaux, « Notre-Dame-de Bétharram » dans les Pyrénées-Atlantiques, est au cœur de la polémique.

C'est une affaire qui empoisonne également le quotidien du Premier ministre François Bayrou. Député des Pyrénées-Atlantiques depuis 1986, il a aussi été ministre de l’Éducation nationale entre 1993 et 1997. Ses détracteurs l’accusent aujourd’hui d’avoir menti sur sa connaissance réelle des violences dans cet établissement sous contrat fréquenté par plusieurs de ses enfants et où sa femme intervenait en tant que catéchiste. Lui se défend d’avoir été informé et d’être intervenu dans ce dossier.

Gifles, piquet, supplice du perron, accusations d’agressions sexuelles et de viols… Comment de telles pratiques ont-elles pu perdurer aussi longtemps alors que l’alerte a été donnée dès les années 1990 ? Aurait-on pu agir plus tôt et mettre fin à ces sévices ?

Les équipes de Complément d'enquête ont eu accès à des documents inédits et enquêté sur les responsables de cette omerta généralisée.

Pour la première fois, Marc et son père Jean-François témoigneront à la télévision. Ils sont à l’origine de cette affaire, quand ils portent plainte pour « coups et blessures volontaires » en 1996 alors que Marc, giflé violemment par un surveillant, perd 40% de son audition. Ils nous révèleront les intimidations qu’ils ont subies pour les empêcher de prévenir les gendarmes.

Les journalistes se sont aussi rendus jusqu’en Italie, à la rencontre du directeur de la congrégation qui, à l’époque, a couvert les faits et ne semble pas s’émouvoir aujourd’hui de l’ampleur des dénonciations d’anciens élèves.

Aujourd’hui, 200 plaintes ont été déposées et une instruction est en cours.

Lanceurs d’alertes menacés, enquêtes tronquées, politiques embarrassés, Complément d’enquête sur les mécanismes d’un silence assourdissant qui a laissé sans défense des centaines d’enfants.