"Enquête d'action" : Pickpockets, vols, agressions, les policiers parisiens sous tension sur W9 vendredi 23 mai 2025

Vendredi 23 mai 2025 à 21:10, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un inédit du magazine "Enquête d'action" dont le thème sera : « Pickpockets, vols, agressions : les policiers parisiens sous tension ».

16 lignes de métro, 5 lignes RER, 300 stations. Immersion au cœur du plus grand réseau souterrain d'Europe, dans les entrailles de Paris. 1 500 policiers mènent sans relâche une traque contre toutes les formes de délinquance. Ces anges gardiens des transports parisiens protègent quotidiennement 10 millions d'usagers. Entre pickpockets très organisés, excès d’alcool ou drogue, ils n’ont aucun répit.

L'Unité d'Appui des Réseaux (UAR) traque un voleur récidiviste surnommé "Karaté" pour sa technique imparable : serrer la main de sa victime tout en lui dérobant son téléphone. Mais l'interpellation va prendre une tournure dramatique quand le suspect tente d'échapper aux policiers en sautant dans le vide !

Au cœur de Paris, la Brigade de Lutte contre les Atteintes à la Sécurité des Transports (BLAST) affronte des pickpockets organisés qui dépouillent touristes et Parisiens. Une technique bien rodée : ils sont capables de voler jusqu'à 20 smartphones par jour. Avec 63 téléphones volés quotidiennement dans la capitale, ces policiers en civil doivent développer un flair exceptionnel. Leur spécialité : prendre les voleurs en flagrant délit ! Dans la plus grande gare d'Europe, Gare du Nord, ils contrôlent les passagers des trains internationaux pour intercepter drogues et armes.

De jour comme de nuit, entre courses-poursuites et interpellations musclées, découvrez le quotidien de ces policiers en charge de l’une des zones les plus criminogènes de France.